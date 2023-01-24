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Bir dizi daha final yapıyor! Başarılı kadro reytinglere yetmedi

Özge Gürel, Kaan Yıldırım ve Kerem Alışık'ın başrolünü paylaştığı Sipahi dizisinden kötü haber geldi. Yapım şirketi final kararı aldı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:42
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Başarılı kadro reytinglere yetmedi! Bir dizi daha final yapıyor

Bir dizi daha final yapıyor! Başarılı kadro reytinglere yetmedi
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Show TV'de ekrana gelen 'Sipahi' dizisi bu sezonun kadrosu ve konusuyla öne çıkan projeleri arasında yer aldı. Mehmet ve Sadi Canpolat’ın yapımcılığını üstlendiği dizi Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi ünlü isimleri buluşturmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlık öykülerini anlatan dizi için final kararı alındı.

Kanalla 13 bölüm anlaşması olan CNP Film projeyi daha fazla uzatmama kararı aldı ve 8. bölümde final yapacaklarını ekibe duyurdu: “Artan maliyetler sebebiyle maalesef 8. bölüm itibariyle final kararı alındı. Hepinizin bu işte emeği çok büyük. Herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer projelerimizde görüşmek üzere…"

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