Kaan Yıldırım ‘1.8 milyon TL'lik tatile çıkıyorlar' iddiasına cevap verdi

Oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz ile tatil yapmak için bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği dedikodularıyla ilgili "Ben asla tatile öyle bir para vermem" dedi.

Kaan Yıldırım ‘1.8 milyon TL'lik tatile çıkıyorlar' iddiasına cevap verdi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile birlikteliğini sürdüren Kaan Yıldırım, Levent'teki bir yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Yıldırım, "Çalışmaya devam ediyoruz, görüştüğümüz projeler var ama bakalım... Hayırlısı olsun. Yaz da yaklaştı ama benim henüz vallahi bir planım yok" diye konuştu.

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"TATİLE ASLA O PARALARI VERMEM"

Kaan Yıldırım'a, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz ile tatil yapmak için bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği söylentileri soruldu.

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Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Kötü günler geçirdik. Bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence... Çünkü bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem" açıklamasında bulundu.

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"PINAR BİR ŞEY DEMEDİ"

Yeni saç stiliyle de dikkat çeken Yıldırım, basın mensuplarının imaj değişikliğini sorması üzerine, "Uzattık işte... Pınar, her gün yanımda olduğu ve gördüğü için bir şey demedi. Siz biraz zaman geçtikten sonra gördüğünüz için fark ettiniz bence" ifadelerini kullandı.

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Kaan Yıldırım, röportajını tamamlamasının ardından otomobiline binerek oradan ayrıldı.

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