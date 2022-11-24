Oyuncu Pelin Karahan estetik hakkında yaptığı yorumla yeni bir tartışma başlatmak üzere

Oyuncu Pelin Karahan önceki gün marka yüzü olduğu bir firmanın tanıtımındaydı .Estetiğe karşı olmadığını söyleyen oyuncu "Küçük dokunuşlarla güzel yaşamak, güzel yaşlanmak istiyorum. "diye konuştu

Aşırı estetiğe karşı olduğunu da söyleyen Pelin Karahan "Benim sadece botokslarım var. Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor." dedi

''Başkalarının bu çocuk kimin çocuğu demesi, başka bir kadın olmak çok doğru değil" diye sözlerini sürdüren Pelin Karahan bu konuşmasıyla yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.