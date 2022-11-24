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Oyuncu Pelin Karahan estetik hakkında yaptığı yorumla yeni bir tartışma başlatmak üzere

Son olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün eşi Bedri Güntay'ın sağlık sorunları yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Şimdi ise estetik yorumuyla gündemde

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:51
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Oyuncu Pelin Karahan estetik hakkında yaptığı yorumla gündem oldu

Oyuncu Pelin Karahan estetik hakkında yaptığı yorumla yeni bir tartışma başlatmak üzere
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Oyuncu Pelin Karahan önceki gün marka yüzü olduğu bir firmanın tanıtımındaydı .Estetiğe karşı olmadığını söyleyen oyuncu "Küçük dokunuşlarla güzel yaşamak, güzel yaşlanmak istiyorum. "diye konuştu

Aşırı estetiğe karşı olduğunu da söyleyen Pelin Karahan "Benim sadece botokslarım var. Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor." dedi

''Başkalarının bu çocuk kimin çocuğu demesi, başka bir kadın olmak çok doğru değil" diye sözlerini sürdüren Pelin Karahan bu konuşmasıyla yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.

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