Oyuncu Pelin Karahan estetik hakkında yaptığı yorumla yeni bir tartışma başlatmak üzere

Oyuncu Pelin Karahan önceki gün marka yüzü olduğu bir firmanın tanıtımındaydı .Estetiğe karşı olmadığını söyleyen oyuncu "Küçük dokunuşlarla güzel yaşamak, güzel yaşlanmak istiyorum. "diye konuştu
Oyuncu Pelin Karahan önceki gün marka yüzü olduğu bir firmanın tanıtımındaydı .Estetiğe karşı olmadığını söyleyen oyuncu "Küçük dokunuşlarla güzel yaşamak, güzel yaşlanmak istiyorum. "diye konuştu
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