Pelin Karahan Aslı Enver hakkında sessizliğini bozdu

Kanal D ekranlarında 2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisi oyuncuları Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın küs oldukları öne sürülmüştü.

İddialara göre; Pelin Karahan, 2020 yılında bir markayla tam 1 milyon TL karşılığında reklam anlaşması yapmak üzereydi. Ancak son dakika değişikliğiyle marka, aynı rakama Enver ile el sıkıştı. Bunun üzerine de Pelin Karahan, eski rol arkadaşının kendisi için kulis yaptığını düşünerek Aslı Enver'le bağını koparttığı iddia edilmişti.

"KİMSE KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADI"

Pelin Karahan, "Eminim Aslı da bunları gördüğünde gülmüştür. Öyle bir şey yok. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamadı öyle bir problem yok. Aslı’yla küs değilim çıkan haberler tamamen dedikodu" dedi.

"BEN YAKIN ARKADAŞARIMI DA TAKİP ETMİYORUM"

Karahan'a Instagram'da Enver'i takip etmediği hatırlatılınca, “Ben yakın arkadaşlarımı da takip etmiyorum. Onlarda arada sitem gösteriyor” sözleriyle karşılık verdi.