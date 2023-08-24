Oyuncu Tuğçe Özbudak'tan üzücü haber. Sevenlerinden dua istedi

2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisindeki "Pınar" rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak, kısmı felç geçirdi. Bugün ameliyata alınması gereken oyuncu, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

"SAĞ BACAĞIMDA %80 KUVVET KAYBINA NEDEN OLDU"

Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrenen Tuğçe Özbudak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda %80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah."