Ozan Güven İstanbul'u terk ettiği iddialarına cevap verdi

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündemden düşmeyen Ozan Güven, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son olarak ünlü oyuncunun İstanbul'u terk ettiği iddia edildi. Güven'den bu iddialara yanıt gecikmedi.

Ozan Güven İstanbul'u terk ettiği iddialarına cevap verdi

Editör: Ersoy ÖZDEM

İki yıl önce sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen ve uzun süredir magazin basınından uzak bir hayat yaşayan 47 yaşındaki oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

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Güven, 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava nedeniyle mesleğine ara verdiğini belirterek, "Mahkeme bittikten sonra devam edeceğim" açıklamasını yapmıştı.

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"BEN DE SİZE SORACAKTIM"

2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan ve yargılanma süreci devam eden Ozan Güven, önceki gün Etiler’deki bir mekânda yapımcı Fatih Aksoy’la buluştu.

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Oyuncu, çıkışta kendisini görüntüleyen “2. Sayfa” programının muhabirine konuştu. Kariyerine ara veren Güven, “Geri dönüş mü var?” sorusunu “Mahalleye teftişe geldim. Fatih Abi ile muhabbet ettik. İş konuşmadık” diye yanıtladı.

Ozan Güven, olayın ardından Ayvalık’a yerleştiği iddiasına da yanıt verdi: “Ben buralardayım, bir yere gitmedim. Ayvalık’a yerleştiğim söylendi. Ben de sizlere soracaktım neredeymiş tarlam diye.”

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