Ozan Güven'in yeni imajını görenler şaştı kaldı. Sandık başında görüntülendi

Şiddet davasının ardından İstanbul'dan taşınan oyuncu Ozan Güven, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunda oy kullanırken görüntülendi. Güven'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Ozan Güven'in yeni imajını görenler şaştı kaldı. Sandık başında görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanan ünlü oyuncu Ozan Güven, "Hayırlı olsun inşallah" dedi.

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Ünlü oyuncu Ozan Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi TSYD Yerleşkesi'ne geldi. Güven, oyunu 1225 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanan oyuncu Ozan Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi. Güven, daha sonra "Hayırlı olsun inşallah" diyerek okuldan ayrıldı.

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YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Ozan Güven'in yeni imajı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun beyazlayan saçlarını uzattığı görüldü.

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