Özcan Deniz'den videolu cevap. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilmişti

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında sahne aldı. Ünlü şarkıcının Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadığı ve “10’uncu Yıl Marşı”nın da Deniz sahneden indikten sonra çaldığı iddia edildi.

Seyircilerin çatal kaşıkları masaya vurarak durumu protesto ettiği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.



"KOCA BİR YALAN"

İddiaların ardından Deniz'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından konser gecesi yaşananları anlatan ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"28 Ekim Kıbrıs Elexus Otel'indeki konserimde Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır. 30 Ekim’de setim başlıyor olmasına rağmen, Filistin’de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkmama rağmen, bu özel geceyi iptal ettirtmedim. Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100. yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim. Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum. Fakat konsere gelen bine yakın izleyiciden birileri, ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu, laf olsun diye değil gerçek duygularımı aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kayıt etmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum."

"Finaldeki 10. Yıl marşını oku(ya)mamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır" diyen Özcan Deniz, "Fakat kutlamamış değilim. Aksine içten ve de alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler" ifadelerini kullandı.