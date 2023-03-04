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  • Ümit Özdağ Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını bu sözlerle duyurdu: Siyaset egolarınızı tatmin etme yeri değildir

Ümit Özdağ Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını bu sözlerle duyurdu: Siyaset egolarınızı tatmin etme yeri değildir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muharrem İnce’nin ittifaktan ayrıldığını duyurdu. Özdağ, İnce için “Çok büyük bir yanlış yaptı. Siyaset egolarınızı tatmin etme yeri değildir” dedi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 22:57
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Ümit Özdağ Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını duyurdu

Ümit Özdağ Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını bu sözlerle duyurdu: Siyaset egolarınızı tatmin etme yeri değildir
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kayseri Kent Türk TV'de katıldığı canlı yayında Ümit "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı." dedi. İnce’nin kararını “Çok büyük bir yanlış yaptı ama onun takdiridir saygı gösteririz. Şunu görelim siyaset millete ve devlete hizmet etme yeridir kendi kişisel siyasi kariyerimizi planlama ve egolarımızı tatmin etme yeri değildir.” sözleriyle değerlendiren Özdağ’ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“O kendisini aday olarak görüyor. O da olabilirdi ama Mansur Yavaş’ın Türk halkı tarafından yoğun bir şekilde talep edildiği bir noktada bizim üzerimize düşen milli görev öncelikle Türkiye’nin çıkarlarını düşünmektir. Ben Mansur Yavaş’ı adaylığı konusunda bu çağrıyı yaptığım zaman Sayın İnce’nin böyle bir tepki gösterebileceğini tahmin ettim. Yapabilir bunu dedim yanlış olur ama yapabilir. Ve yaptı. Yanlış yaptı, çok büyük bir yanlış yaptı ama onun takdiridir saygı gösteririz.

Şunu görelim siyaset millete ve devlete hizmet etme yeridir kendi kişisel siyasi kariyerimizi planlama ve egolarımızı tatmin etme yeri değildir.”

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