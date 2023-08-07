Özel bakım odasına kilitlendi intihar etti

26 Temmuz 2023’te yeni Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın 75. Yıl huzurevi, yaşlı, bakım ve rehabilitasyon merkezinde medyanın Ankara Temsilcileri ile buluşmasındaki konuşmasına katıldım.

Bakan Göktaş dedi ki;

-“Yaşlı vatandaşlarımızın aileleri ile beraber, sağlıklı ve aktif yaşlanmalarını destekleyeceğiz.

Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayımızı 180’e çıkaracağız.

2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ilan ederek, güçlü iş birliği ve koordinasyonla uygulayacağız.

Yaşlılarımızın dijitalleşme ve diğer teknolojilerle hizmetlere erişimini kolaylaştırma ve daha üretken bir yaşlılık süreci geçirmeleri için özel programlar geliştireceğiz…”

Dün sabah şu mesajı aldım. (6 Ağustos 2023)

“Sayın Uğuroğlu ben Ankara 75. Yıl Huzurevi’nden emekli öğretmen Hidayet Adalet Güngören’im.

Daha önce de huzurevimizdeki adaletsizlikleri.

size yazmış bunları dile getirmeniz konusunda yardım istemiştim.

Bugün (5 Ağustos 2023) saat 18:00’de özel bakıma kilitledikleri sakinlerden biri kendini camdan aşağıya atarak intihar etmiştir.

AKP camiası olan idare olayı kapatmak için uğraşta.

Lütfen Ali Baba’nın çiftliğine dönen bu huzurevinde bize yardım edin.

İntihar eden 75. yıl huzurevi sakininin adı Sevim Köselioğlu.”

Değerli okurlarım,

Bakanlığın resmî web sayfasına baktım tek bir açıklama yok.

Bakanlığın sorumluluğundaki bir huzur evinde intihar olayı var.

Ne bu olaydan ne de açılan bir soruşturmadan bahsedilmiyor.

Yani intihar olayı gizli tutuluyor.

Kamuoyu duymazsa ört bas edilecek.

Allah’tan bu huzurevinde Hidayet Adalet Güngören gibi emekli bir öğretmen var ve olayı bana iletti.

Bakan Göktaş’a şu sözlerini anımsatıyorum:

-“Çalışmalarımızı her geçen gün aynı hassasiyetle yapmaya devam edeceğiz. Hangi kadına dokunabilirsek dokunmaya devam edeceğiz. İhbarları alıyoruz, anında müdahale ediyoruz. Sizler haberleri yaparken gerçekten hassasiyet göstermenizi istiyorum.

-Bir mağdur varsa onun yanındayız. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyız.

-Mağdur bir kadınsa onun yanındayız. Mağdur bir çocuksa onun yanındayız. Mağdur bir erkekse onun da yanındayız. Mesele öncelikle şiddet gören kişiyi tabii ki de anında koruma altına almak, anında güvence altına almak. Mağdur kimse onun yanındayız. Bunun altını çizmek istiyorum…”

Bu mudur verdiğiniz söz?

Bu mudur altını çizdiğiniz mağdurun yanında olmak ilkeniz?

Hassasiyet göstererek bu korkunç ihmali ve intiharı yazmak için 24 saat bekledim.

Baktım ki duyarsız bir bakanlık var ve olayı gizleme adına hareket ediyor işte bir özgür gazeteci hassasiyeti ile yazmaya karar verdim.

Şimdi yeni Bakan Göktaş’tan şu sorularıma yanıt bekliyorum.

*Özel bakım odalarına yaşlıları kilitlemek doğal bir uygulama mı?

*Penceresinde demir olmayan bu bakım odalarından her huzurevinde var mı?

*Bu intihar olayından bilginiz oldu mu?

*Soruşturma açtınız mı?

*Görevden aldıklarınız oldu mu?

*Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundunuz mu?

*Sorumlular hakkında dava açtınız mı?