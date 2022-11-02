Yoğun bakımdaki konuşamayan yaşlı kadınla dalga geçmişlerdi. Türkiye’yi ayağa kaldıran hastane yeniden açıldı

Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para saçarak dalga geçen sağlıkçılar tepkilere neden olmuştu. Sağlıkçıların başka bir videoda yaşlı kadına, “Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?” Diyerek küfür edip dalga geçtiği ortaya çıkmıştı. Bu skandal sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile Özel Bayındır Hastanesi’nin kapandığı duyurmuştu.

HASTANE YENİDEN AÇILDI!

Özel Bayındır Hastanesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yeniden faaliyete geçildiği görüldü.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Bayındır İçerenköy Hastanemiz yeniden faaliyet göstermeye başlamıştır. Sosyal medyada da yer alan ve hepimizi derinden üzen görüntülerin ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durdurulan hastanemizin faaliyetlerine, yapılan inceleme ve denetim çalışmalarının tamamlanması sonucunda 2 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeniden devam etmesine karar verilmiştir. Bu süreçte, Hastanemizin tıbbi etik ve kalitesinden, hasta odaklı ve güvenilir sağlık hizmet anlayışından tereddüt etmeyerek desteklerini esirgemeyen tüm hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ederiz. Olaya dâhil olan kötü niyetli kişilerin hak ettikleri cezaları almaları için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz.”



