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Yoğun bakımdaki konuşamayan yaşlı kadınla dalga geçmişlerdi. Türkiye’yi ayağa kaldıran hastane yeniden açıldı

Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para saçarak dalga geçen sağlıkçıların olduğu Özel Bayındır Hastanesi’nin kapandığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Hastaneden yapılan açıklamada Özel Bayındır Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçtiği görüldü.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:37
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Özel Bayındır Hastanesi yeniden açıldı. Yoğun bakımdaki konuşamayan yaşlı kadınla parayla dalga geçmişlerdi

Yoğun bakımdaki konuşamayan yaşlı kadınla dalga geçmişlerdi. Türkiye’yi ayağa kaldıran hastane yeniden açıldı
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Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para saçarak dalga geçen sağlıkçılar tepkilere neden olmuştu. Sağlıkçıların başka bir videoda yaşlı kadına, “Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?” Diyerek küfür edip dalga geçtiği ortaya çıkmıştı. Bu skandal sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile Özel Bayındır Hastanesi’nin kapandığı duyurmuştu.

HASTANE YENİDEN AÇILDI!

Özel Bayındır Hastanesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yeniden faaliyete geçildiği görüldü.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Bayındır İçerenköy Hastanemiz yeniden faaliyet göstermeye başlamıştır. Sosyal medyada da yer alan ve hepimizi derinden üzen görüntülerin ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durdurulan hastanemizin faaliyetlerine, yapılan inceleme ve denetim çalışmalarının tamamlanması sonucunda 2 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeniden devam etmesine karar verilmiştir. Bu süreçte, Hastanemizin tıbbi etik ve kalitesinden, hasta odaklı ve güvenilir sağlık hizmet anlayışından tereddüt etmeyerek desteklerini esirgemeyen tüm hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ederiz. Olaya dâhil olan kötü niyetli kişilerin hak ettikleri cezaları almaları için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz.”


 

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Şermin Yücel
2.11.2022 16:51
Hepimizin annesi, babaannesi, anneannesi var , çok üzücü bu kadını kameraya çekenler yazıklar olsun size. Annenize böyle davranılmasını ister misiniz?  
 
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