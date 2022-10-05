5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak dalga geçtiler: Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun? Bunlar

Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak dalga geçtiler: Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun? Bunlar nasıl sağlık çalışanı

Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para saçarak dalga geçen sağlıkçılar tepkilere neden oldu. Sağlıkçıların başka bir videoda yaşlı kadına, "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçtiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:27
Takip Et

Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak dalga geçtiler: Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun? Bunlar nasıl sağlık çalışanı

Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak dalga geçtiler: Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun? Bunlar nasıl sağlık çalışanı
+
Aa
-

Hastanede yatan yaşlı bir kadına yapılanlar, görüntüleri izleyenleri adeta öfkeden deliye döndürdü. Özel bir hastanede çekildiği iddia edilen video görüntülerinde yoğun bakımdaki bir yaşlı kadına işkence yapıp dalga geçen sağlık çalışanları görülüyor. Yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alan sağlık çalışanları, yaşlı kadına küfürler edip hastanın yüzüne para saçıyor. Bir kadın ve bir erkek olan sağlık çalışanlarının kahkahaları ise kayıt boyunca duyuluyor.

YAŞLI HASTANIN YÜZÜNE PARALARI SAÇIP, DALGA GEÇTİLER
Erkek sağlık çalışanı kadın hastanın yüzüne para saçarken, kadın sağlık çalışan ise gülerek yaşananları cep telefonuyla kaydediyor.

"AL S.. BU PARALARI"
Görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.

Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al s.. bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

BİR VİDEO DAHA ORTAYA ÇIKTI! İĞRENÇLİKLERİNİ KAMERAYA ALMIŞLAR
Bir başka video görüntüsünde ise yine yaşlı hasta kadınla dalga geçen sağlık çalışanları, yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alıyor.

KİMİN KOCASIYLA BEŞİKTAŞ'TA EL ELE GEZİYORSUN?"
Bir sağlık çalışanı, yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

Tüyleri diken diken eden görüntülerde yaşlı kadının bir şeyler söylemeye çalıştığı ancak sesinin çıkmadığı görülüyor.

Ameliyat masasındaki yaşlı hastaya yapılanlara adeta infial yaratırken,sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerin hangi hastanede kaydedildiği ise belli değil.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hakan Kayalı
5.10.2022 15:07
Bu personel derhal meslekten men edilerek haklarında cezai işlem uygulanmalı  
 
Ali Rıza Akçin
5.10.2022 15:02
Bu resmen işkencedir Hastanın kısıtlı halinden faydalanarak istemediği bir şeyi , hem de alay ederek uygulamak en hafif tabirle insanlık suçudur. Aile ve sosyal hizmetler bak. kamu davası açmalıdır  
 
Ata Türkmen
5.10.2022 14:39
Allah yaşlanınca sizi de sizin gibi Vicdansın, İmansız, Ahlaksız sağlıkçıların eline düşürsün.  
 
TÜM YORUMLAR (25)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
3
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
4
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
5
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
6
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
7
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.