Koca'dan adı geçen hastane hakkında flaş açıklama. Konuşamayan yaşlı kadınla dalga geçmişlerdi

Özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan yaşı bir kadına, hastane personeli tarafından yapılan muamele büyük tepki çekmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı ikinci açıklamada özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Yaşanan olayın ortaya çıkmasının ardından adı geçen hastane ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ayrı ayrı açıklamalarda bulunulmuştu.

Özel hastane yaşanan olayın 2022 yılının başında meydana geldiğini ve videodaki şahısların iş akitlerinin 24 Şubat 2022 tarihinde feshedildiğini açıklamıştı.

Koca ise yaptığı ilk açıklamasında “Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek” ifadelerini kullanmıştı.

FAHRETTİN KOCA’DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci bir açıklama geldi.

Koca yaptığı açıklamada özel hastanenin faaliyetini durdurulduğunu ve suçluların gereken cezayı alacağını açıkladı.

Koca tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez.”

NE OLMUŞTU?

Hastanede yatan yaşlı bir kadına yapılanlar, görüntüleri izleyenleri adeta öfkeden deliye döndürdü. Özel bir hastanede çekildiği iddia edilen video görüntülerinde yoğun bakımdaki bir yaşlı kadına işkence yapıp dalga geçen sağlık çalışanları görülüyor. Yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alan sağlık çalışanları, yaşlı kadına küfürler edip hastanın yüzüne para saçıyor. Bir kadın ve bir erkek olan sağlık çalışanlarının kahkahaları ise kayıt boyunca duyuluyor.

YAŞLI HASTANIN YÜZÜNE PARALARI SAÇIP, DALGA GEÇTİLER

Erkek sağlık çalışanı kadın hastanın yüzüne para saçarken, kadın sağlık çalışan ise gülerek yaşananları cep telefonuyla kaydediyor.

Görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.

Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al s.. bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.