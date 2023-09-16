Özel hastane ilave ücretlerine itiraz

Kendimizin ya da yakınlarımızın sağlık sorunları olduğunda, hastanede ödenen ücretler gözden kaçabiliyor. Odağımızı sağlık sorunu ve getirdiği endişeler oluşturuyor. Hasta gereksinimleridir, ilaçtır, eczanedir, hastanın sağlık durumudur, hastane koşturmasıdır derken; hastaya yapılan işlemleri ve karşılığında talep edilen tutarları kontrol edemiyoruz. Konu sağlık olunca, akıl baştan gidiyor.

Yüksek faturalar, özel hastanelerle

vatandaşı karşı karşıya getiriyor

Özel hastanelerde verilen sağlık hizmetleri için ilave ücret alınıyor. Her işlem için SGK’nın belirlediği tutarın iki katına kadar ilave ücret istenebiliyor. İstisnai sağlık hizmetlerinde ise üç katı. Bu nedenle alınan sağlık hizmetinin önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığının öğrenilmesi gerekiyor. Şayet SGK tarafından karşılanmayan bir sağlık hizmeti alınıyorsa; bu hizmet için hastaneye yapılacak ödemeler ilave ücret kapsamında değildir. Dolayısıyla alacağınız sağlık hizmeti için SGK tarafından belirlenmiş bir ücret sınırı bulunmamaktadır.

İlave ücret ödemeyecek kişiler ve durumlar:

Acil serviste ilave ücret alınmayacaktır. Ancak kliniğe sevk edildiği andan sonraki sağlık hizmetlerinde ilave ücret alınabilecektir. Acil serviste hastanın durumu acil olarak değerlendirilmediğinde yeşil alan muayenesi denilen kategoride kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle acile başvurduğunuzda, sağlık durumunuz acil olarak kabul edilmez ise sizden ilave ücret talep edilebilecektir. Her hâlükârda acil olarak kabul edilmediğinizde size bilgi verilmesi gerekli çünkü siz acilden girerek hastaneye sizden ilave ücret alınmayacağını ve durumunuzun acil olduğunu varsaymaktasınız. Bu durumda yeşil alan kabul edildiğiniz, acil kabul edilmediğiniz bundan ötürü ilave ücrete tabi olacağınız bildirilmelidir. Bu bildirim yazılı olarak yapılmalıdır, aksi halde ilave ücret alınamaz. 24 saat içinde acil servislerde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz. 24 saatin sona ermesiyle tedaviye devam edilecekse, hasta kliniğe alınır dolayısıyla acil hâl sona erer. Bu durumun da hasta ya da yakınına yazılı olarak imza karşılığı bildirilir.

Trafik kazasından ötürü acil servislerde müdahale yapıldığında, ilave ücret ödemesi yapılmamaktadır. Zira, trafik kazalarında tedavi giderleri SGK’ca ödenmektedir.

Kanser hastalarının tedavilerinde uygulanan radyoterapi, kemoterapi ve radyo izotop için ilave ücret alınamayacaktır.

Yeni doğan, kuvöz, yoğun bakım hizmetleri, organ, doku, kök hücre nakilleri, hemodiyaliz, yanık tedavileri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi ve kardiyovasküler cerrahi işlemler için ilave ücret ödenmeyecektir.

Muhtaç aylığı alanlar terörle mücadele sırasında yaralananlar ve GSS primi hazinece karşılananlar ilave ücret ödemeyeceklerdir.

Harp malullüğü aylığı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık ve şeref aylığı alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınamayacaktır.

İlave ücret süreci nasıl işliyor?

Verilecek sağlık hizmeti öncesinde, hasta veya hasta yakınına alınacak ilave ücret bildirilmelidir. Özel hastane tarafından hasta veya yakınının yazılı onayının alınması şarttır. Alınmadığı durumlarda yapılacak işlemlerle ilgili ilave ücret istenemeyecektir.

Yazılı onayın ardından hastaya sunulmuş olan hizmetleri ve ilave ücreti gösterir belge özel hastane tarafından düzenlenecektir. Söz konusu belgenin en geç hastanın taburcu olduğu günde ya da öncesinde hastaya verilmesi zorunludur.

İlave ücrete itiraz, şikâyet ve dava süreçleri

https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/pages/ilaveUcretHesaplama.faces adresinden faturada yer alan kalemler için hastane türü, tedavi türü ve yapılan işlemler seçilerek ilave ücret ödemeniz gerekip gerekmediğini sorgulayabilirsiniz. Böylece sizden tahsil edilen faturadaki tutarın doğru hesaplanıp hesaplanmadığını öğrenmiş olursunuz.

Hatalı bir hesaplama yapıldığına inanıyorsanız öncelikle hastaneye başvuru yapmanız yerinde olacaktır. İadeli taahhütlü olarak göndereceğiniz dilekçede sizden fazla alınan tutarın iadesini talep etmelisiniz.

Başvurunuz kabul edilmediğinde ya da yanıtlanmadığında alınan fazla ilave ücret için Tüketici Hakem Heyetine ya da Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyeti başvurularında 2023 yılı için parasal sınırı 66.000 olarak belirlenmiştir. Şayet bu rakamın üstünde bir tutar için başvuru yapılacaksa, doğrudan Tüketici Mahkemesi’ne dava açılması gerekmektedir. E-devlet uygulaması üzerinden Tüketici Hakem Heyetine başvuru olanaklı. Uygulama elinizdeki fatura ve dosyaları yüklemeye elverişli.

Bunların dışında fazla ilave ücretler için SGK’ya şikâyette bulunabilirsiniz. Şikâyetinizi anlatan bir dilekçe ve ekinde yapılan işlemleri gösteren fatura ve belgeler ile müracaat edebilirsiniz. Bu durumda hastanede yapılan işlemin denetimi yapılarak, hatalı işlem için ceza uygulanacaktır. SGK’ya yapılan şikayet hastane uygulamasının geçerli mevzuata uygunluğunun incelenmesini sağlayacaktır.

BİR SORU – BİR YANIT

Bütün çalışmam Bağ-Kur’lu olarak geçti. 1998 yılında esnaf olarak bildirimim başladı. Ara ara silinen yıllarım var. Bunların dışında 8.160 günüm birikmiş. Bağ-Kur’luların gün sayısı düşerse emekli olabilir miyim? Gün sayısı düşünce yaş sınırı olacak mı?

Kamuoyuna yansıyan düzenlemenin yasalaşması durumunda 7.200 prim ödeme gün sayısı diğer bir deyişle 20 hizmet yılı bildirim aranacaktır. Bu durumda, sizden istenilen toplam prim ödeme gün sayısı koşulunu ya da 20 yılı tamamlamış oluyorsunuz. Diğer taraftan halihazırda emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamındasınız. Bundan ötürü yaş koşulunuz kalkmış durumda. Sizin emekliliğinizde yaş koşulu aranmayacaktır. Bu nedenle; prim ödeme gün sayısının, yapılacak yasa düzenlemesi ile düşmesi sonucu emekli olabileceğinizi değerlendiriyorum.