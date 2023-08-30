Özge Gürel Venedik yolcusu

İtalya’da popüler olan oyuncu Özge Gürel, bugün başlayacak Venedik Film Festivali'ne dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak gidiyor.

Özge Gürel Venedik yolcusu

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Oynadığı dizilerle İtalya’da geniş bir hayran kitlesi olan güzel oyuncu Özge Gürel, bu yıl 80’inci kez düzenlenen Venedik Film Festivali’ne gidiyor. Ünlü yıldız, global İtalyan markası Pinko’nun özel davetlisi olarak festivale katılacak. Türkiye’den Özge Gürel’i davet eden marka, göz kamaştıran stilleriyle kırmızı halıda arzı endam eden oyuncuların fotoğraflarını dünyaya servis ediyor.

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80’inci Venedik Film Festivali jürisine Oscar’lı yönetmen Damien Chazelle başkanlık ederken, David Fincher, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Pablo Larraín ve Ryusuke Hamaguchi gibi pek çok önemli yönetmen de festivalde yer alacak.

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Özge Gürel de kırmızı halı seremonisinde dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyerek, hayranlarını selamlayacak.

YARIŞMADA İKİ TÜRK FİLMİ DE VAR

En eski film festivali olan Venedik Film Festivali, 30 Ağustos-9 Eylül arasında dünyanın en seçkin sinema simalarını bir araya getirecek. Festivalin kırmızı halısı, birbirinden ünlü yıldızların güçlü stillerini gözler önüne serecek.
Pek çok önemli yönetmenin yeni filmlerine ev sahipliği yapacak festivalde iki Türk filmi de yer alıyor. Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” ve Nehir Tuna’nın “Yurt” filmleri, festivalin ‘Orizzonti’ (Ufuklar) bölümünde yarışacak.

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