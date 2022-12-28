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Özge Yağız ile Caner Topçu aynı projede buluştu

'Baba' dizisinin Büşra'sı Özge Yağız ve Duy Beni dizisi yakın zamanda final yapan Caner Topçu 'Başka Türlü Aşk' adlı filmde başrolü paylaşacak. Filmin çekimleri ocak ayının ilk haftası başlayacak.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 08:56
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Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu! Caner Topçu ile kamera karşısına geçecek

Özge Yağız ile Caner Topçu aynı projede buluştu
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Duy Beni dizisi yakın zamanda final yapan Caner Topçu ile Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız aynı projede bir araya gelecek. 

İki başarılı oyuncu, Gain’den ayrılan ve kendi yapım şirketini kuran Tolga Afşin Kaya’nın yapımcılığı üstlendiği Başka Türlü Aşk filminde başrolü paylaşacak.

Filmin senaristliğini Mehmet İlker Altınay ve Ümit Anaç yaptı. Yönetmen koltuğunda da fark yaratan projeleriyle tanınan Hande Türkel oturacak. Filmin çekimleri ocak ayının ilk haftası başlayacak. Fenerbahçe aşkının buluşturduğu Dilek ve Cemil’in aşk hikâyesi etkileyici bir dille anlatılıyor. Filmde Cemil fanatik bir tribüncü, Dilek ise başta futboldan nefret eden bir genç kadın olarak karşımıza çıkacak.


 

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