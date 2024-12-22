Özgü Namal’ın ‘Meryem’ büyüsü

NOW TV’nin Pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi ‘Kızıl Goncalar’, yayınlandığı ilk günden bu yana hem aldığı reytingler hem konusu hem de oyuncuların performansıyla konuşulmaya devam ediyor.

Dizide “İslam güzel ahlaktır” düsturuyla yaşayan, ev işlerine eli yatkın, dürüst ve merhametli bir kadın olan Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal da her bölümde oyunculuğuyla resmen izleyenleri büyüleyen bir şov sunuyor. Onu, daha önce de birçok yapımda keyifle izledik. Uzun yıllar ekranlardan uzak durdu. Ama seneler sonra öyle bir döndü ki, hem de nasıl bir dönüş! Ete kemiğe büründüğü rolünü öyle güzel oynuyor ki, izleyenler ekran başında âdeta mest oluyor. Abartmıyorum. Reytingler bunun açık bir göstergesi.

Düşünüyorum da, acaba Meryem’i başka bir isim canlandırsaydı, bu kadar etkileyici olur muydu? Çünkü, ‘Meryem’ öyle büyülü bir rol ki, altından ancak Özgü Namal gibi güçlü bir oyuncu kalkabilirdi. İyi ki, bu rol Özgü Namal’ın eline düşmüş ve yıllar sonra onu ekranlara döndürmüş.

Alkışlanacak ‘TEMA’tik hareket

Nazan Öncel’in yıllar önce Tarkan’la düet yaptığı şarkısı ‘Hadi O Zaman’, bugüne kadar sosyal medyada toplam 40 binden fazla video paylaşımı ve 24 milyon izlenmeyle gündem olmuştu. Şarkıya Armageddon Turk tarafından hazırlanan yeni klip ve remix versiyonu, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Nazan Öncel, alkışlanacak bir işe imza attı. Usta sanatçı, ‘Hadi O Zaman’ın dijital platformlardan kazanılan tüm gelirlerini TEMA Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

Doğa ve insanlık için yapılan böylesi duyarlı hareketler, elbette alkışı fazlasıyla hak ediyor. Tebrikler Nazan Öncel…

Teoman’dan nostaljik yolculuk

Türk Rock Müziği’nin en özel seslerinden biri olan Teoman, sevilen şarkılarını ‘Yavaş Yavaş’ albüm serisinde toplamış.

Teoman, Avrupa Müzik ve Procekts Film Müzik etiketiyle yayınlanan albümde ‘A’da 16, ‘B’de 12 ve ‘C’de 15 şarkısını bir araya getirmiş. Dinleyenler, Teoman’ın hafızalarda iz bırakan şarkılarını yeniden keşfediyor. Teoman, albümüyle hayranlarına hem nostaljik bir deneyim sunuyor hem de şarkılarının zamansız dokusunu bir kez daha vurguluyor.

Albümleri dinlerken geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıktım. Harika bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.