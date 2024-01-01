Emeklilerin alacağı zam oranını canlı yayında duyurdu. Cem Küçük saraydan sızan son bilgiyi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin alacağı zam oranını canlı yayında duyurdu. Cem Küçük saraydan sızan son bilgiyi açıkladı
Asgari ücret açıklanmadan önce rakamı tutturan Cem Küçük, emekliye yapılacak zam oranını duyurdu. Saraydan aldığı son bilgiyi açıklayan Küçük, rakam verdi.

Cem Küçük, 13 milyon emeklinin merakla beklediği zammı açıkladı.

Emekli maaşlarına yönelik zam çalışmaları hakkında konuşan Küçük, emeklilerin heyecanla beklediği emekli maaşının 11.500 TL ile 12.000 TL arasında olabileceği konusunda yeni açıklamalarda bulundu.

İki önemli noktaya dikkat çeken Küçük, son altı aylık enflasyonun yüzde 40 olarak açıklandığını duyurdu. İkinci olarak, emeklilere genel olarak yüzde 50 zam yapılacağını belirtti. Beklentilere göre 12.000 TL olursa ek bir refah payı söz konusu olmayacak gibi göründüğünü söyledi.

Prim günleri konusunda açıklamalarda bulunan Küçük, prim günlerini fazla ödeyen ve az ödeyen kişilere yönelik bir çalışmanın yapıldığını da açıkladı.

Küçük, "Daha yüksek prim ödemiş olanların maaşlarına bir miktar ek yapılabilir" dedi.

Bunun yanında, SGK emeklileri ile Bağ-Kur emeklileri arasında zam farkının olacağını ve SGK emeklilerine Bağ-Kur emeklilerine göre yüzde 5 daha fazla zam yapılacağını ifade etti. Bu durumun SGK emeklileri için ek bir avantaj sağlayabileceğini aktardı.

ASGARİ ÜCRETİ BİR GÜN ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Asgari ücret 2024 yılında net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu.

Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Cem Küçük, asgari ücretin ne kadar olacağını duyurmuştu.

Saraydan bilgi alan Cem Küçük bir gün önceden katıldığı televizyon programında asgari ücretle ilgili konuşmuştu.

Küçük, katıldığı programda komisyonun asgari ücret için 16.000 TL rakamının belirlendiğini ancak Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e 17.000 TL’nin maliyetini sordurduğu, 17 binin bütçeye uyup uymayacağının araştırılmasını istediğini söylemişti.

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