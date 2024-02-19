Özgür Demirtaş finansal yardım isteyen takipçisine yanıt verdi. 'Allah rızası için kanmayın'

Artan enflasyon, işsizlik oranlarındaki artışlar ve para biriminin değer kaybı gibi ekonomik zorluklar, birçok insanın geçimini sağlama konusunda endişeli olmasına neden oldu. Bu durum, insanların günlük harcamalarını kısıtlamalarına ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarına yol açtı.

Ekonomik sıkıntılarla birlikte hızla yayılan saadet zinciri dolandırıcılığı da artmaya başladı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise takipçisinden kendisin gelen yardım çağrısını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak uyarılarda bulundu.

"ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE GETİRİ VAADEDENLERE KANMAYIN"

Demirtaş, "Bana böyle mesajlardan yüzlercesi geliyor. Çok ama Çok ÜZÜLÜYORUM

Allah rızası için size enflasyonun çok üzerinde getiri vaadedenlere KANMAYIN.

Allah aşkına saadet zincirlerine kanmayın. Eğer bir şey kulağınıza çok hoş geliyorsa, büyük ihtimal ile doğru değildir unutmayın…" dedi.

"FİNANSAL OKUR YAZARLIĞIMIZ ÜLKECE BERBAT"

Demirtaş farklı bir paylaşımında ise toplumda finansal okuryazarlığın çok kötü olduğunu vurgulayarak ücretsiz ders vereceğini söyledi.

Demirtaş paylaşımında "Arkadaşlar ben çok nadir durumlar dışında özel ders vermiyorum. Zaten milyonlarca insana vermem de imkansız. Ama dolandırılanlara çok üzülüyorum. Buna bir çare bulmamız lazım. Finansal okur yazarlığımız ülkecek BERBAT bir seviyede. Yapacağım ücretsiz derste bu konuya değinmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDİR?

Bireylerin kişisel finans yönetimi konusunda bilinçli ve becerikli olmalarını sağlayan bir kavramdır.

Bu kavram, bireylerin gelirlerini yönetme, borçlanma, tasarruf etme, yatırım yapma ve riskleri anlama konularında bilgi sahibi olmalarını içerir.

Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal kararlarını bilinçli bir şekilde alabilmelerini ve finansal olarak güvende olmalarını sağlayacak temel bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler.