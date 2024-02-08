Özgür Demirtaş'tan yeni Merkez Bankası Başkanına uyarı. 'Bir çuval inciri berbat etmeyin'

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Özgür Demirtaş'tan yeni Merkez Bankası Başkanına uyarı. 'Bir çuval inciri berbat etmeyin'
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Başkanı Fatih Karahan'a faiz uyarısı geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan bugün "Enflasyon Raporu"nu açıkladı ilk sınavını verdi.

Enflasyonun nedeninin asgari ücret zammı olduğunu belirten Karahan faiz indirilecek mi yükseltilecek mi? tartışmasıyla ilgil konuya da değindi. Küresel olarak faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızının önem kazandığını belirten TCMB Başkanı Fatih Karahan bu durumu dikkat çekti. Merkez Bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Karahan parasal sıkılığın korunacağını söyledi. Karahan'ın sözleri önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlanabileceğinin işareti olarak algılanırken, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan TCMB Başkanına iki cümlelik bir uyarı geldi. Demirtaş gerekenden önce faiz indirimine gidilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Merkez Bankasının olması gerekenden erken faiz indirmesi bir çuval inciri berbat eder. Yapmalararını diliyorum"

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