Özgür Demirtaş Türkiye'yi bekleyen yeni tehdidi açıkladı. "Yanlış karar" diyerek uyardı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Demirtaş, "Fakir fukaranın maaşıyla oynayarak enflasyon düşürmeye çalışmak yanlıştır” dedi.

Özgür Demirtaş Türkiye'yi bekleyen yeni tehdidi açıkladı. "Yanlış karar" diyerek uyardı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Prof. Dr. Özgür Demirtaş iktidarın aldığı son kararları değerlendirerek Türkiye’yi büyük bir işsizliğin beklediğini ifade etti. Demirtaş, “Üzülerek söylüyorum: Büyük işsizlik geliyor. Son 10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları çok pahalıya patlıyor, patlayacak “dedi.

Asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamların yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirleneceğine ilişkin de açıklama yapan Demitaş, bunun yanlış bir karar olduğunu savundu.

"YANLIŞ KARAR"

Asgari ücret yılda iki kez yerine bir kez belirlenecek haberini paylaşan Demirtaş, “Yanlış karar. Fakir fukaranın maaşıyla oynayarak enflasyon düşürmeye çalışmak yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, “Enflasyon, liyakatli atamalar, bağımsız Merkez Bankası, bağımsız kurumlar, akla uygun para politikası ile kalıcı olarak düşer. Asgari ücretliye daha az para verilerek değil” dedi.

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