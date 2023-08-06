Özgür Demirtaş'tan 'doğru faiz politikası' yorumu

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uygulanan faiz politikasına dair bir değerlendirmede bulundu.

Özgür Demirtaş'tan 'doğru faiz politikası' yorumu

Seçimlerden sonra AKP hükümetinin şimdiye kadar uygulamakta ısrar ettiği faiz politikasından dönülmüş ve ekonomi Mehmet Şimşek'e teslim edilmişti.

Şimşek, görevi teslim aldıktan sonra yaptığı açıklamada adeta ısrarla uygulanmaya çalışılan ekonomi politakalarının ne kadar da yanlış olduğunu "rasyonel politikalara döneceğiz" ifadesiyle göstermişti.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN FAİZ POLİTİKASI YORUMU

Rasyonel ekonomi politikalarına dönülmesiyle birlikte faizde artışa gidilmiş ve uzun süredir devam ettirilen politikaların yarattığı zararlar gün yüzüne çıkmıştı. Sürecin ne kadar bir sürede etki edeceği ve ekonominin normale döneceği soruları yöneltilirken, ekonomist Özgür Demirtaş'tan çarpıcı bir yorum geldi.

Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin pek de kısa olmayacağını;

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"Yanlış Faiz Politikası ile her şeyi çok çabuk bozabilirsiniz.

Ama Doğru Faiz Politikası ile her şeyi hemen düzeltemezsiniz.

Bozması kolay, Düzeltmesi zor…" sözleriyle ortaya koydu.

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