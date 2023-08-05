Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e isyan: Bırakın artık

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar kurunun neden baskılandığına "Yüzüncü Kez: Döviz Kurunu Suni olarak tutmayı bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e isyan: Bırakın artık

Editör: Ersoy Özden

Ekonomistler, enflasyonun ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik krizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandığını öne sürdü.

"DÖVİZ KURUNU SUNİ OLARAK TUTMAYI BIRAKIN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadelere yer verdi:

"Yüzüncü Kez: Döviz Kurunu Suni olarak tutmayı bırakın. Bırakın Serbest Piyasada gerçek değerini aşağıya veya yukarıya bulsun.

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DOLAR KURU SERBEST KALSIN

Daha öncede sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Demirtaş, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Kuru bu şekilde tutmak sağlıklı değil. Nedenini yazayım: Kur bu şekilde tutulunca insanlarda suni olarak tutuluyor intibası uyanıyor. O da yay geriliyor düşüncesini getiriyor. O zamanda boşu boşuna ekstra talep oluşuyor. Lütfen serbest bırakın. Bırakın bulsun değerini. Değerini bulduktan sonra 10-15 kuruş aşağı yukarı oynasın. Yeter ki serbest kalsın."

ENFLASYON AÇIKLANMIŞTI

Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda da Merkez Bankası enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi.

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