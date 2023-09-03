Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, temmuz ayı enflasyonu açıklanmadan önce yüzyılın rekorunun kırılacağını söylemişti. Enflasyon açıklandıktan sonra istatistik yayınlayan Demirtaş, 1968’den bu yana enflasyonda nasıl rekor kırıldığını gösterdi.

Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, peş peşe gelen vergi artışlarının ardından temmuz ayı enflasyonuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Demirtaş paylaşımında “Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile Rekor olacak. Enflasyon acısı herkesi yakacak. Milyon kez uyardım. Yıllarca uyardım. Bunların olacağını söyledim. Ama dinleyen olmadı…”

“YÜZYILIN REKORU”

“Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında Yüzyılın rekorunu göreceksiniz. Yazın Kenara…” ifadelerini kullanmıştı.

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"1968'DEN BU YANA REKOR"

Yaptığı paylaşımın doğruluğuna dikkat çeken Demirtaş yine sosyal medya hesabından bir istatistik yayınlayarak haklılığını gözler önüne serdi.

1968 ve günümüzü kapsayan grafikte Temmuz ayı enflasyon verilerinin zirveye ulaştığı ve gerçekten de "yüzyılın rekoru" olduğu görüldü.

İŞTE O GRAFİK

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Söz konusu grafiği yayınlayan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Birinci görsel benim geçmişte attığım Temmuz ayı enflasyonu için twitim. İkinci görsel 1968 yılından bu yana TEMMUZ ayı için Enflasyon. Yanlış duymadınız 1968’den bu yana. İki görsele de bakın ve yayın lütfen..."

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TÜİK'İN TEMMUZ AYI ENFLASYON AÇIKLAMASI

TÜİK, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oranında artmıştı. Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü. (Demirtaş'ın paylaşımına göre 1968'den bu yana en yüksek enflasyon)

ENAG YÜZDE 122 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan TÜİK’ten önce enflasyon rakamlarını açıklayan ENAG, temmuz ayında enflasyonun aylık 13,18, yıllık ise yüzde 122,88 olarak hesapladı.

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