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Özgür Demirtaş'tan Osmanlı açıklaması. 40 ansiklopedi yazsanız bunu anlatamazsınız

Ekonominin ağır Profesörü Özgür Demirtaş, “Dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz” diyenlere Halil İnalcık’tan yanıt verdi. Paylaşımı görenler, “40 ansiklopedi yazsanız bunu anlatamazsınız.” demekten kendilerini alamadı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 12:23
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Özgür Demirtaş'tan Osmanlı açıklaması

Özgür Demirtaş'tan Osmanlı açıklaması. 40 ansiklopedi yazsanız bunu anlatamazsınız
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özgür Demirtaş, “tarihçilerin kutbu” Prof. Dr. Halil İnalcık’a atfedilen bir gönderiyi paylaştı.

İnalcık’la bir genç arasında geçen konuşmada genç, heyecanla ayağa kalkarak, “Hocam dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz.” dedi.

“SENİN KÖYLÜ DEDENE MEZAR TAŞI DİKMEK KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ”
“Dedenin mezar taşı var mı” sorusuna “Yok” yanıtını alan İnalcık’ın paylaşıma göre gence söyledikleri şöyle: “Bak delikanlı’ dedim, ‘Senin köylü dedene yazılı mezar taşı dikmek Osmanlı’da kimsenin aklına gelmezdi. Böyle taşlar pek bulamazsın. O hat işi mezar taşları saray çevresi ve devşirme paşalar içindir. Anadolu köylüsünün çoğunun bırakın mezar taşı, mezar yeri dahi bilinmezdi. Kim bilir hangi cephede, hangi siperde can verip kefensiz defnedilirlerdi. İmparatorluğun asker yükünü çekerlerdi onlar.”

Demirtaş'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

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Hakkı hazretleri
11.01.2023 12:37
dedemin mezar taşını okuyamıyorum diyenler, buyurun, cevap verin..  
 
Yorumcu
11.01.2023 12:33
Tam kapak  
 
yigit
11.01.2023 12:29
biat kültürü ve aile yönetimi olan toplumlarda yükü çeken ahalinin ne adı ne sanı anılmaz.Varsa yoksa tepedeki kibir,şatafat,koltuk,güç ve makam sahiplerine hizmettir aslolan.  
 
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