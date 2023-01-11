Özgür Demirtaş'tan Osmanlı açıklaması. 40 ansiklopedi yazsanız bunu anlatamazsınız

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özgür Demirtaş, “tarihçilerin kutbu” Prof. Dr. Halil İnalcık’a atfedilen bir gönderiyi paylaştı.



İnalcık’la bir genç arasında geçen konuşmada genç, heyecanla ayağa kalkarak, “Hocam dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz.” dedi.



“SENİN KÖYLÜ DEDENE MEZAR TAŞI DİKMEK KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ”

“Dedenin mezar taşı var mı” sorusuna “Yok” yanıtını alan İnalcık’ın paylaşıma göre gence söyledikleri şöyle: “Bak delikanlı’ dedim, ‘Senin köylü dedene yazılı mezar taşı dikmek Osmanlı’da kimsenin aklına gelmezdi. Böyle taşlar pek bulamazsın. O hat işi mezar taşları saray çevresi ve devşirme paşalar içindir. Anadolu köylüsünün çoğunun bırakın mezar taşı, mezar yeri dahi bilinmezdi. Kim bilir hangi cephede, hangi siperde can verip kefensiz defnedilirlerdi. İmparatorluğun asker yükünü çekerlerdi onlar.”



Demirtaş'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi.





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