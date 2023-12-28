Özgür Erdursun emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını canlı yayında açıkladı

2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin 17 bin 2 lira olmasından sonra emekliler hükümetin kendileri için atacağı adımı dört gözler merak ediyor. TELE1 ekranlarında emeklilerin alacakları zam hakkında birbirinden önemli açıklamalar yapan Sosyal Güvenlik Uzamanı Özgür Erdursun emekli aylıklarına yapılacak olan zam miktarı ile bu ücretin asgari ücrete ulaşmasa da ona çok yakın olacağını ifade etti.

Türkiye’de emeklilerin seyyanen bir zamma ihtiyaç duyduklarını belirten Erdursun emekli aylıklarının en düşük seviyesinin 11 bin lira ila 11.250 lira aralığında olacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Emeklilere açıklanacak zam oranları ile birlikte bir refah payının da verilmesini öngören Erdursun 3 Ocak tarihinde enflasyon oranlarının da açıklanması ile emekli aylılarının belli olmayacağını belirten Erdursun, hükümetin yerel seçimler öncesinde aylıklara refah payı eklenebileceğini de ileri sürdü.

Erdursun 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademe geleceğini ifade edip, öne doğru bir kademe sistemi ile beraber bu sorunun çözülebileceğine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını ve bu konu üzerinde durduğunu belirten Erdursun, emeklilikte kademe sorununun da EYT gibi gündemin ana maddelerinden birisi olacağını ve hükümete yakın kanallarda bile gece gündüz bu konu hakkında tartışmalar yapacağını belirtti.

Erdursun zamanla beraber kademe sisteminin 60 yaştan bir miktar daha geriye çekileceğini beklediğini söyledi.