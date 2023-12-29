Fatih Portakal emekliye yapılacak zam için rakam verdi. 'Asgari ücreti de 1 ay önceden bilmiştim' dedi

7 milyona yakın asgari ücretlinin merakı, asgari ücretin açıklanmasının ardından giderildi. Sırada memur ve emekli var.

Devlet memurundan özel sektörüne, esnafından emeklisine kadar herkesin merak ettiği 2024 maaşı yavaş yavaş şekillenmeye, ekonomistler rakam vermeye devam ediyor.

Yeni yılda asgari ücret 17 bin 2 lira olacakken, gözler memur ve emekli maaşına çevrildi.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

3 Ocak'ta enflasyon oranının belli olmasıyla beraber memur ve emekli maaşlarının netleşeceği belirtildi. Yeni yılda emeklerin alacağı rakama yönelik bir tahmin de gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

"KUSURA BAKMA İKTİDAR. İŞİNİZİ BOZACAĞIM"

Yaklaşık 1 ay kadar önce asgari ücret tahminini paylaşan ve yeni rakamı bilen Portakal bu kez emekli zamlarının ne kadar olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Portakal, "Asgari ücreti bir ay önceden bilmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Bir emekli olarak dün gece, 'Bize ne zam yapılır?' dedim. Alo malo filan derken bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce @szctelevizyonu’ndaki haberde benden duyacak. İşinizi yine bozacağım." dedi.

“YÜZDE 52-53 ORANINI VERİYORUM”

Daha sonra ana haberde emekli zammı konusunu açan Portakal şu açıklamayı yaptı;

Asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 lira oldu. Şimdi emekliler de zam bekliyor. En önemlisi de 7 bin 500 lira alanların ne olacağı…

Yüzde 52-53 aralığında oran veriyorum. O da en düşük emekli maaşı 11 bin 200 veya 11 bin 400 arasında değişir. Yüksek alanlara ise aynı olamayacak.

"MAAŞIM 24 BİN LİRA"

Kendi maaşını da açıklayan Portakal, “Ben mesela maaşımı söyleyeyim, yüksek alıyorum; 24 bin lira alıyorum. Bana mesela yüzde 52-53 yapılmayabilir. Ama yüzde 38'in altında olmayacaktır. Düşük olanı yukarı çekerler ama yüksek alanlara kademeli olabilir” dedi.