Seçim sonuçlarının doları ve euroyu ne yapacağını Remzi Özdemir açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Seçim sonuçlarının doları ve euroyu ne yapacağını Remzi Özdemir açıkladı
Ekonomist Remzi Özdemir seçimlerden sonra doların ve euronun ne olacağını açıkladı

Ekonomist Remzi Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki durumunu, ekonomik krizin yerel seçim sonuçlarını nasıl etkilediğini, doların ve euronun ne olacağını yazdığı yazıda açıkladı.

Ekonomist Remzi Özdemir yazdığı yazıda şunları söyledi,

“Yerel seçim sonuçlarını ekonomi belirledi. NAS ile başlayan akıl dışı ekonomi politikası özellikle son 6 ayda büyük bir fakirlik yarattı.

Bu sonuçlara göre, ekonomi dünyası şu soruya yanıt arıyor:

Mehmet Şimşek politikaları bitecek mi en önemlisi gönderilecek mi?

Çünkü, seçimdeki ağır yenilgini ana nedeni ekonomi. AKP’liler şimdiden Mehmet Şimşek’i suçlamaya başladı.

Peki Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’i gönderme lüksü var mı?

Kesinlikle yok! Çünkü Mehmet Şimşek’in bırakın gönderilmesi bunun tartışılması bile Türkiye’ye pahalıya patlayacaktır.

Olası bir hata rezervi eksi 70 milyar dolar olan Türkiye’yi büyük bir döviz krizine sokar.

Peki bu şartlarda ne yapacaklar?

Mehmet Şimşek ile bir süre daha devam edecekler. En önemlisi yüksek faiz politikası ile Türkiye’ye sıcak para girişi sağlamak zorundalar. Bu da Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 60’a kadar çekmek zorunda.

Artık gerek Merkez Bankası’nın gerekse Mehmet Şimşek’in elinde faizin dışında başka bir silah yok."

"DOLARDA HAREKETLENME OLACAK"

"Dolarda bu sonuçlarla bir hareketlenme olacaktır" diyen Özdemir, "Bunu nedeni ise Mehmet Şimşek’in gönderileceği korkusu. Ancak ekonomi politikalarına aynen devam edilecek açıklamalarıyla kontrol yeniden sağlanır. Ancak yabancı girişi bir süre daha olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Faiz hakkında da yorumlar yapan Özdemir, "Merkez Bankası faiz için 45 son dedi ama bu Şarlarda 60’a doğru bir hareket olacak. Başka türlü dolarizasyonu durduramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Borsa için sıkıntılı günler beklendiğini aktaran Özdemir, "Borsaya zaten para girişi yok. Likidite sıkıntısı daha da artacak. Borsa için sıkıntılı günler başlıyor" ifadelerini kullandı.

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