Özgür Özel kızını FETÖ'nün kolejine gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kızını FETÖ’nün Yamanlar Koleji’ne gönderdiği yönündeki iftiraları yalanladı.

CHP'li Özel'in kızını15 Temmuz sonrası kapatılan FETÖ’nün İzmir Yamanlar Koleji'nde okuttuğu yönünde çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ebabiller alçakça saldırmaya devam ediyor" diyerek şunları yazdı:

“Basın toplantımızın ardından Ebabiller alçakça saldırmaya devam ediyor biricik kızımı FETÖ'nün okuluna gönderdiğim yalanını atıyorlar.

Kızım ilköğretimi ODTÜ Ülkem Koleji'nde liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde okudu.

Ben yalanlamaktan yoruldum siz iftira atmaktan yorulmadınız.”

ASLINDA NE OLMUŞTU?

Medya tarafından Özgür Özel’in kızını Yamanlar Koleji’nde okuttuğunun kanıtı olarak gösterilen gazete küpürü 18 Haziran 2013 yılında Zaman gazetesine ait.

Özgür Özel, 7. Sanat Eğitim Tasarım Yarışması’nda dünya dördüncüsü olan kızına ödülünü veriyordu.

Etkinlik İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmişti.

Düzenlenen yer ise Yamanlar Koleji’ydi.

Özetle Özgür Özel’in Bornova Anadolu Lisesi’nde okuyan kızı İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yamanlar Koleji’nde düzenlediği etkinlikte babasından ödül almıştı.