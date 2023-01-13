Ümit Özdağ: Soylu Türkiye'nin milli güvenliği için bir tehdittir

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Özdağ Soylu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ canlı yayında Soylu’yla ilgili olarak, “Özgür Özel ne açıklayacak diye merakettim. Benim gündeme getirdiğim troll ordusunun detayları. Gerçekten iyi birçalışma yapmış tebrik ediyorum kendisini. Devlet kaynakları ile Süleyman Soylu için bir troll ordusu kurulmuş. Yakın akrabaları da bu işin içerisindeler.Devlet memuru yapılmışlar. Süleyman Soylu bugünkü yapısı ile Türkiye'nin milli güvenliği, dış ilişkileri için büyük bir tehdit oluşturuyor.” açıklamasını yaptı.

Özdağ’ın diğer açıklamaları:

“AKP İÇİN DE BİR TEHDİT”

AKP için de bir tehdit oluşturuyor. Devlet kaynaklarını kullanarak İçişleri bakanı olduğu süre içerisinde öyle bir özel arşiv oluşturdu ki bu özel arşiv sayesinde Erdoğan'ın bile kendisini görevden almasını engelliyor. Devlet Bahçeli'nin bir desteği vardı ama o da çekilmiş durumda. Esas mesele; elindeki o büyük arşiv. O arşivde bazı siyasetçilerin siyasetten tasviye olmasını, kenara çekilmesini sağladı. Damadı siyasetten tasfiye eden Süleyman Soylu'dur. Adalet bakanının görevden alınmasında Soylu'nun büyük etkisi olmuştur.

"ERDOĞAN BİR DAHA ADAY OLAMAZ"

Erdoğan bir daha aday olamaz. Kafadaki plan ne biliyor musunuz? "Bu birinci dönemim, 2023 - 2028 ikinci dönemim. 2028'de seçimi parlamento ile yenilersem 2033'e kadar cumhurbaşkanı olurum." Teorik olarak mümkün mü? Evet. Şundan emin olun; eğer CHP ve İyi Parti daha kendi adaylarını belirlemeden 360'ı tamamlayacak şekilde Meclis'te destek olur ve seçim tarihinin erkene alınmasını sağlarlarsa Erdoğan'a payandalık etmiş olurlar.

"AMAÇLARI İZZET ULVİ YÖNTER'İN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA TAŞINMASI"

2005 - 2006 senesinde Silifke'ye gittim arkadaşlarımla birlikte. MHP genel başkanlığına adayım. Silifke'de bir otele girdim. Yanımda arkadaşlarım var ve birden bize ağır bir saldırı başladı. Onlarca genç ortaya fırladılar. Benim üzerime bir genç fırladı. Benim de belim de tabancam vardı, ruhsatın tabancamı çektim. Üzerime gelen çocuğa yönelttim ve horozu da kaldırdım. O anda karşımdaki çocuğun 17 yaşında olduğunu gördüm ve silahı hemen indirdim

Bu saldırıyı düzenleyen Silifke Ülkü Ocakları Başkanı ödül olarak Ankara'ya Ülkü Ocakları Genel Merkezine alındı. Böyle saldırılar bana, başka arkadaşlara, başka siyasetçilere, gazetecilere geçtiğimiz yıllarda oldu. Son dönemde de yoğunlaştı .En son bu saldırılar bir cinayetle neticelendi ve Sinan Ateş öldürüldü.

“SİNAN ATEŞ’LE İLGİLİ İFTİRA KAMPANYASI YAPMAYA BAŞLADILAR”

Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde birekibin elemanı mıdır? Evet, bir ekibin unsurudur. Kimdir bu ekip? İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın bunlar bir ekiptir. Birlikte hareket ederler. Amaçları da İzzet Ulvi Yönter'in Milliyetçi HareketPartisi genel başkanlığına taşınmasıdır. Bunun için bu ekip şu ana kadar ülkücüh areket üzerinde, MHP üzerinde etkili olabilecek bütün eski ülkü ocakları genel başkanlarını sırası ile partiden tasfiye etmiştir.

Sinan Ateş, bu ekiple birlikte hareket etmediği için bu ekip tarafından hedef alındı. Neticede görevden alındı. Görevden alındıktan sonra da bu arkadaşla ilgili her zaman yapmış oldukları iftira kampanyasını yapmaya başladılar.

Bunun geleceği belliydi. Efendi Barutçu, MHP'nin önemli eski isimlerindendir ve hala mı MHP üyesidir Efendi Barutçu. Sinan Ateş'in de ağabeyi. Küçüklüğünden beri beraberler. Mersin'de Sinan'a çok yakın eski Mersin Ülkü Ocakları başkanına bir saldırı düzenlettiler. Ailesinin yanında bankadan para çekerken 3 kişi saldırıyorlar. O da çekiyor birisini yaralıyor, birisini öldürüyor. Bu olay olunca bir kanlı çatışmaya dönüşeceğini herkes gördü. Efendi Barutçu, mektup yazdı Devlet Bahçeli'ye ve dedi ki, "Olcay Kılavuz'la Sinan'ı bir araya getirin. Çünkü bu iş artık kanlı bir hesaplaşmaya doğru gidiyor."

ATIŞ TALİMLERİ YAPILAN ÇİFTLİK, 15 TEMMUZ GECESİ SOYLU'NUN YANINDA OLAN MAFYA LİDERİ

Rahmetli Sinan Ateş de, "Benim kalemimi kırmışlar ama Devlet Bey benim öldürülmeme izin vermez" diyor yakın bir arkadaşına. O da biliyor bunu, kendisine yönelik bir saldırı olacağını. Şu ana kadar 17 kişi tutuklanıyor. 14'ü uyuşturucu kullanıyor bunların. Ankara'ya nasıl geliyorlar? İstanbul'dan iki polis özel harekatıyla geliyor. Bu polis özel harekatçılardan bir tanesi polis özel harekatçı olmanın ötesinde bağları olan bir alan bir adam. Polis özel harekatçı da değil.

Oradaki kişilerden birisi de bana haber verdi. Bu bizden ama değil aynı zamanda. Sonra Ankara'ya geliyor. Ankara'da bir mafya liderinin çiftliğinde atış talimleri yapılıyor. Mafya liderinin 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu ile birlikte TRT'ye giden ekipte olduğu biliniyor. Bakın şimdi ortada çok alçakça bir siyasi cinayet var.

Ben ortadaki olayı ve aradaki bağları görüp yorumluyorum. Arkadaşlar gidin ifadenizi verin. Evinizde bulunuyor bu adam. Polisler geldiği zaman polislere "Sen git sahibin gelsin" diye polisleri azarlıyor bir milletvekili. Dört gün önce de İçişleri bakanı ile görüşüyor. Bu ekip İçişleri Bakanına çok yakın bir mafya liderinin çiftliğinde atış talimi yapıyor.

ÖZGÜR ÖZEL TROLL ORDUSUNU AÇIKLAMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki dosyayı açıkladı. Özel, Soylu'nun yakınındaki isimlerden biri olan ve bakanlık müşaviri olan Emin Şen'in kanunlara aykırı bir şekilde 418 bin dolarlık ihale aldığını ve şirket ortaklarının FETÖ ile bağlantılı olduklarını söyledi. Özel, Soylu'ya bağlı troll ordularının nasıl yönetildiğini anlattı.