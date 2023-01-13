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  • CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı

CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı

CHP'li Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emin Şen hakkındaki iddiaları açıklamasının ardından 'devlet ihale sorgulama' sayfası EKAP planlanan zamandan 1 gün öncesinde bakıma alındı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 01:05
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'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı

CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ebabiller" isimli 8 bin kişilik troll ordusu olduğunu söylerken, başında ise bakan müşaviri olduğunu açıkladığı Emin Şen'in yer aldığını dile getirdi.

Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ticareti hakkında iktidarı eleştirmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamayı da Emin Şen'in attığını iddia etti.

Özgür Özel, Emin Şen'in kamudan aldığı ihaleler sayesinde 'trol'lere maaş ödemesi yapıldığını belirtmişti. İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel'in basın toplantısı sürerken, Emin Şen'in bakanlık müşaviri görevini yürütmediğini açıkladı.

EKAP BAKIMA ALINDI

Söz konusu iddialardan saatler sonra devlet ihalelerinin sorgulandığı EKAP, 'bakıma' alındı.

Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 'bakımın' 13 Ocak'ta yapılacağı ''Dikkat - Planlı Kesinti: Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 13 Ocak 2023 Cuma 19.00 - 22.00 saatleri arasında EKAP ve http://ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecektir'' ifadeleri ile duyurulmuştu.

EKAP NEDİR?

Ekap açılımı ile elektronik kamu alımları platformu anlamındadır. İlanlı ya da ilansız bir şekilde Ekap üzerinden tüm ihaleler takip edilmektedir. Ekap sistemine kayıt olmak için ise herhangi bir ücret istenmemektedir. Ücretsiz bir şekilde kayıt işlemi gerçekleştirilen bir ihale takip sistemidir. Ekap aynı zamanda şartnamelere de ulaşmanızı sağlayan bir elektronik ihale takip sistemidir.

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