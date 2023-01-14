14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ebabil Harekatı'nın yöneticisinden çarpıcı açıklamalar: Emin Şen’in ofisinde buluştuk, Soylu’ya yakınız

Ebabil Harekatı'nın yöneticisinden çarpıcı açıklamalar: Emin Şen’in ofisinde buluştuk, Soylu’ya yakınız

CHP’li Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’e bağlı olduğunu iddia ettiği Ebabil Harekâtı’nın yöneticisi Emin Şen’le İstanbul-Haliç’te ofisinde buluştuklarını belirterek Ebabil Harekatı’nın Soylu’ya yakın olduğunu ileri sürdü.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 02:50
Takip Et

Ebabil Harekatı'nın yöneticisinden çarpıcı açıklamalar: Emin Şen’in ofisinde buluştuk, Soylu’ya yakınız

Ebabil Harekatı'nın yöneticisinden çarpıcı açıklamalar: Emin Şen’in ofisinde buluştuk, Soylu’ya yakınız
+
Aa
-

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’e bağlı olduğunu ve AKP’ye yakın hesapların oluşturduğunu iddia ettiği Ebabil Harekâtı’nın adından oldukça söz ettirdi.

T24’ten Hazar Dost’a konuşan ve isminin paylaşılmasını istemeyen Ebabil Harekatı yöneticisi kişi, Emin Şen ve AKP bağlantıları hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Başlangıçta Ebabil Harekatı'nın ‘gönüllü bir yapılanma’ olduğunu savunan kişi, farklı isimlerde benzer oluşumların olduğunu söyledi.

Kendisinin sosyal medya paylaşımlarından herhangi bir kazanç elde etmediğini ileri süren yönetici, Ebabil Harekatı’nın ‘Soylu’nun ekibi’ olarak çalıştığını belirtti.

“EMİN ŞEN’İN OFİSİNDE BULUŞTUK”

Ebabil yöneticisi, CHP’li Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Soylu’nun danışmanı olan Emin Şen’in ‘trolleri yönettiği’ iddiası için “Emin Şen ile 31 Mart İstanbul seçimleri döneminde Haliç yakınındaki ofisinde buluştuk. Bu buluşma için mekanı Selami Haktan ayarladı” dedi.

“AKP’Lİ DANIŞMANLA GÖRÜŞTÜK”

Ebabil yöneticisi, sosyal medyayı iyi kullandıklarını söylerken AKP’li başka bir danışmanla daha görüştüklerini ileri sürdü.

Yönetici, söz konusu danışmanın talebinin ise sosyal medyada ‘derli toplu paylaşım yapılması’ olduğunu söyledi.

EMİN ŞEN: EBABİL HAREKATI’NDAN KİMSEYİ TANIMIYORUM

İddiaların odağında olan İçişleri Bakanı Danışmanı Emin Şen ise T24’e yaptığı açıklamada, sosyal medya ajansı üzerinden aldığı ihalelerin ‘büyük’ meblağlar olmadığını söylerken “Ebabil Harekatı'ndan kimseyi tanımıyorum. Selami Haktan kimdir bilmiyorum” dedi.

2019 yerel seçimlerinde AKP’ye yakınlığıyla bilinen Misvak adlı karikatür dergisinden birilerinin kendisini arayarak “Ofisini kullanabilir miyiz?” diye sorduğunu belirten Şen, “Kullanabileceklerini söyledim, Cumhur Frankfurt da onlarla beraber geldi. Ama herhangi bir ticari faaliyetimiz olmadı” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

“EBABİL HAREKATI'NIN BAZI PAYLAŞIMLARINI DESTEKLİYORUM”

Şen, Ebabil Harekatı’ndaki 8 bin kişiye ödeme yapıldığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu söylüyor. Kendisinin de Ebabil Harekâtı’nın Telegram kanalına abone olduğunu belirten Şen, “PKK’lı hesaplara karşı yaptıkları paylaşımlarını destekliyorum. Canan Kaftancıoğlu siyasi bir kimlik, neden yapılsın. Yapılanları desteklemiyorum, Kaftancıoğlu da güldü zaten" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün TBMM’de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapan Emin Şen’in SM360 ve Native isimli şirketleri üzerinden kamudan aldığı ihalelerle ‘sosyal medya trollerine ödeme yaptığını’ söylemiş, Şen’in Ebabil Harekatı adlı yapılanmayı yönlendirdiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde Emin Şen, ‘Basın müşaviri’ olarak kayıtlıyken Özel’in açıklamaları sırasında bu kayıt ‘Danışman’ olarak değiştirildi. Ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, “Emin Şen, kadrolu çalışan değildir. Uzun süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya danışmanlığı yapmaktadır” denildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
1
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
2
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
3
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
4
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
5
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
6
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Akit'ten kovulan Özmen ifşalara başladı. 'İdam edilmeli' dediği için Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
7
﻿Akit'ten kovulan Özmen ifşalara başladı. 'İdam edilmeli' dediği için Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
﻿Akit'ten kovulan Özmen ifşalara başladı. 'İdam edilmeli' dediği için Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
﻿Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
﻿Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
﻿Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
﻿Sivas'ta içme suyu hattı patladı, cadde ve sokakları su bastı
﻿Sivas'ta içme suyu hattı patladı, cadde ve sokakları su bastı
﻿Sivas'ta içme suyu hattı patladı, cadde ve sokakları su bastı
﻿Ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta paniği
﻿Ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta paniği
﻿Ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta paniği
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.