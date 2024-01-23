Özgür Özel’den Erdoğan’a Soylu’yu Yüce Divan’da yargıla çağrısı. ‘Ya gereğini yaparsın ya da sen sorumlusun’

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’den Erdoğan’a Soylu’yu Yüce Divan’da yargıla çağrısı. ‘Ya gereğini yaparsın ya da sen sorumlusun’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu. İçişleri eski Bakan’ı Süleyman Soylu’yu Yüce Divan’da yargılamasını istedi.

Özgür Özel, CHP’nin meclis grup toplantısında konuştu. Özel, Ali Yerlikaya’nın yaptığı operasyonlara değinirken, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun döneminde Türkiye’ye gelen suçluları hatırlatarak, Soylu’nun Yüce Divan’da yargılanması gerektiğini belirtti.

‘‘YÜCE DİVAN’DA YARGILA’’

Mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya döneminde yakalanan uluslararası suçlular hakkında konuşan Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek ''Erdoğan, bu pislikten partinin kurumsal olarak senin şahsen sorumlu olmadığını söylemek istiyorsan getir soruşturma önergesini Soylu hakkında imzalayalım Meclis soruştursun AYM Yüce Divan sıfatıyla bu kişiyi yargılasın. Hesap sormayı kendi yöntemleriyle yapıyorlar. Bakansa hesabı Yüce Divan’a verecek'' dedi.

Konuşmasına devam eden CHP lideri “Erdoğan buradan hem bu suçlular için hem de Ayhan Bora Kaplan, Süleyman Soylu Ankara’daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Soylu hakkında gereğini yaparsın ya da bu pislikten bizzat sorumlusun” ifadelerini kullandı.

“YERLİKAYA’NIN YAKALADIĞI SUÇLULAR SOYLU DÖNEMİNDE GELDİ”

Türkiye’yi Soylu döneminde gelen suçlular yüzünden suç cenneti olarak tanımlayan Özel, ‘‘Malum memleket suç cenneti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı yakından takip ediyorum. Sosyal medya hesabından basit bir hesap yaptık. Şu net olarak ortaya çıkıyor. Yerlikaya’nın bakanlığı döneminde 126’sı kırmızı 5’i mavi bültenle aranan topla 236 suçlu Türkiye’de yakalanmış. Fakat bunlar kimin zamanında gelmiş.

Süleyman Soylu’nun zamanında gelmiş. Peki Soylu’yu atayan kalem kime aitmiş. Ali Yerlikaya’yı kim atadıysa aynısına aitmiş. Sakın ha Yerlikaya döneminde yakalananları bakıp da memleket temizlik oluyor sanmayın. Memleketi bu pisliğe batıranlar da Soylu, ve o dolma kalem o mürekkebin sahibi Recep Tayyip Erdoğan’’ dedi.

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