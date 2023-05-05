Dev arazisini Erdoğan'ın damadı Bayraktar’a veren Demirören, Ziraat’e borcunu ödemeye başladı

Editör: Osmancan EROK



Demirören Holding’in kamuoyuna yaptığı açıklamada holdingin, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği vurgulanarak, "2020 yılından bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir. Son olarak Demirören Medya’nın Ziraat Bankası’na olan FYYS kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir." denildi.



HÜRRİYET’İN MATBAASININ YENİ SAHİBİ BAYKAR OLDU

Demirören Medya Grubu bünyesinde bulunan Hürriyet Gazetesi’nin İstanbul Esenyurt’taki matbaası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ın sahibi olduğu BAYKAR’a satıldı.



Dün Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada İstanbul Esenyurt’taki 61 bin 480 metrekare arsa üzerinde dört adet matbaa tesis binasından oluşan gayrimenkul, 816 milyon 551 bin TL’ye İHA ve SİHA üreticisi Baykar Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye devredildi.



HÜRRİYET SATIŞTAN 108 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ

Bildirimde satışa konu olan gayrimenkulün değerlemesinin Teknik Gayrimenkul Değerleme tarafından 925 milyon TL olarak belirlendiği ve Hürriyet’in satış nedeniyle 108 milyon 448 bin TL zarara uğradığı belirtildi.



MATBAA MAKİNELERİNİ DE SATMIŞTI

Hürriyet, 19 Nisan’da KAP’a yaptığı bildirimde, İstanbul, Antalya ve İzmir’deki matbaa makinelerini 77,8 milyon TL’ye Tayfurlar Ticaret’e sattığını açıklamıştı.



Demirören Medya, İstanbul Esenyurt’taki baskı tesisi DPC’yi Ekim 2022’de kapatmıştı. 15 Aralık’ta da İzmir’deki matbaa kapatılmıştı.



MEDYADAN ÇIKIYOR MU?

Demirören Holding’in matbaa makinelerini dahi satması, baskı tesislerini kapatması “Demirören Holding medyadan çıkacak” söylentilerini de beraberinde getirdi.



GOLF SAHASI VE MEDYA CENTER ZİRAAT BANKASI’NA GEÇMİŞTİ

Kredi borçlarını ödeyemeyen Demirören grubuna ait Kemer Country’deki golf sahalarının ardından içinde Demirören Medya Center’ın da bulunduğu Bağcılar'daki arazi de Ziraat Bankası'na geçti.