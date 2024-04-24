Özgür Özel 1 Mayıs çağrısı yaptı. 'Orada olacağım'

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmayacağını açıklamıştı. Gül, 1 Mayıs kutlamaları için başka bir yerin belirleneceğini vurgulamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanacağını ve kimseye bir şey olmayacağını kefil olduğunu söyledi.

Grup toplantısında konuşan Özel, Karar alıcılara sesleniyorum, var mısın? Ben kefilim, orada olacağım, işçilerle birlikte bir kişinin burnu kanamadan kutlanmasına kefaleti ben koyuyorum" dedi.

1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması gereken hak olan bir iş bayramı olduğunu söyleyen Özel, “1 Mayıs’ta işçiler Taksim’e çıkmak kanlı 1 Mayıs’ların matemini gelecekteki güzel günler için mücadeleyi orada yaşamak istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Eskiden Taksim’de 1 Mayıs kutlandığını sevinenlerin şimdi de yasakladığını vurgulayan Özel “İzin vermiyorlar, polise kanunsuz emirler veriyorlar. DİSK bu konuda AYM’ye gitti mahkemeyi kazandı yargı Taksim 1 Mayıs’ta açık olsun derken hâlâ Taksim’i 1 Mayıs’ta kapalı tutmak bir kompleksten boşa bir kaygıdan başka bir şey değil. “ şeklinde konuştu.

Çağrıda bulunan özel şunları dedi:

Siz Taksim Meydanı’nı egemenliğinizin bayrağı görürseniz insanların oraya çıkmasını size karşı çıkması sanırsanız o zaman siz egemen değilsiniz demektir. Yasaklarsanız engellerseniz gaz sıkarsanız o zaman belki o gün o meydanın işçilere emekçilere Karar alıcılara sesleniyorum, var mısın? Ben kefilim, orada olacağım, işçilerle birlikte bir kişinin burnu kanamadan kutlanmasına kefaleti ben koyuyorum. Taksim'i 1 Mayıs'a açın 31 Mart'ın mesajını aldığınızı anlatın. Elimizi uzatıyoruz, elimiz emekçinin, barışın, özgüvenin elidir, 1 Mayıs’ta Taksim’in kazanılması bu ülkenin yeni iklimine hizmet edecektir. Emekçilerin elini havada bırakmayın.

BAKAN YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin yaptığı açıklama yaptı.

Taksim Meydanı’nda yapılan kutlamaların 7 yıldır uygulanan bir yasak değil kısıtlama olduğunu belirtti.

Yerlikaya kısıtlamanın bu yılda aynı şekilde devam edeceğini işaret etti.