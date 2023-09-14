Özgür Özel yarın adaylığını ilan edecek. Kılıçdaroğlu açıkladı

Kılıçdaroğlu Özgür Özel’in adaylığına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek" dedi.

Özgür Özel yarın adaylığını ilan edecek. Kılıçdaroğlu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin konuştu. CHP lideri, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" dedi.

"HERKESİN ADAY OLMA HAKKI VARDIR. YARIN ÖZGÜR BEY ADAYLIĞINI İLAN EDECEK"

Eğitim-İş ziyareti sonrası bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in adaylığına ilişkin, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik" dedi.

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