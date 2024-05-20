Özgür Özel’den 2 ay sonra gelen itiraf: Bu 2 şehir için kahroldum

Düzenleme: Kaynak: AA
Özgür Özel’den 2 ay sonra gelen itiraf: Bu 2 şehir için kahroldum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart yerel seçimlerinde kaybettikleri 2 şehir için “kahroldum” ifadesini kullandı.

Samsun'da Atakum Belediyesi'ni ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuşan Özel "Samsun'da özeleştiri yapacağız. Elbette Atakum'da sevindik. Ama 18 belediyeden sadece Atakum'u kazanmış olmamız kabul edilemez. Bu kadar büyük bir rüzgar varken, Kütahya, Afyon, Kastamonu gibi kentler kazanılabiliyorken, Samsun'un kazanılmamış olması, yüreğimizde yaradır. Hem büyükşehirde, hem de ilçe belediyelerinde Samsun'da birinci parti olamamışsak oturup düşüneceğiz, özeleştiri yapacağız ve mutlaka Samsun'da akışı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

“BENİM SEÇİM SONUÇLARINDAN SONRA YÜZÜM YERDEDİR”

Özel, ardından belediye önüne kürsü kurularak vatandaşlara seslendi. CHP lideri, burada da seçim sonuçlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

Uşak, Afyon, Kütahya, Amasya, Kastamonu kazanılmışken, yani Harf Devrimi'nin, Amasya Genelgesi'nin, Büyük Taarruz'un, Büyük Zafer'in şehri kazanılmışken, ilk adımın şehri kazanılmıyorsa, başta genel başkan, hepimizin yüzü yerdedir. Benim, Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey, Gazi'nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır. Buna kim inanıyorsa, gelsin katkı versin. Kim inanıyorsa, gelsin partiye üye olsun.

“YORULDUM DİYEN VARSA YOLU AÇIK OLSUN”

Mevcut yöneticilerden, enerjisi olan burada kalsın. Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen varsa yolu açık olsun, onlarla yolu ayıracağız. Partiyi aşağı çeken varsa, o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur.

“KUZEYDE VE GÜNEYDE GÖNLÜMÜN YARASIDIR”

Samsun, Gaziantep... Bir tanesi Atatürk'ün adını almış, Gazi unvanını verdiği kent, Gaziantep, bir tanesi de Samsun. Kuzeyde ve güneyde, gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi, siz bütün Türkiye'ye sevinirken, ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak. hep beraber başaracağız, partimizi Samsun'da birinci parti yapacağız.

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