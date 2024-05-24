Özgür Özel'den yeni müfredat açıklaması. "Bu kafanın yapacağı müfredattan hiçbir şey olmaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen Yekta Güngör Özden’e saygı etkinliğine katıldı.

"ANAYASAYI NASIL YAPIYORSAN MÜFREDATI DA O ŞEKİLDE YAPMAN LAZIM”

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özel, müfredat yapmanın anayasa yapmaktan önemli olduğunu ifade ederek, "Anayasayı katılımcılıktan yapacaksan müfredatı da katılımcılıkla yapacaksın. Bu müfredatla yetişen bireyler gelecekte anayasa yapacak veya anayasaya sadık olacak. Anayasayı nasıl yapıyorsan müfredatı da o şekilde yapman lazım” ifadelerini kullandı.

"22 YILDIR ÜLKENİN BAŞINDA OLAN PARTİ EĞİTİM REFORMU YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

“Almanya’nın ihracattaki başarısı, teknolojideki başarısı nereden geliyor?” diyen Özel, Almanya’da kimsenin tartışmadığı tam bir ulusal mutabakatla ortaya konmuş bir eğitim sistemi olduğunu, gelen sosyal demokratın sistemi değiştirmediğini, Hristiyan’ın demokrat değiştirmediğini, ama Türkiye’de aynı partinin iktidarda 22 yıldır ve 8. kez oturduğunu ve baştan aşağıya eğitim reformu yapmaya çalıştığını ifade etti.

İktidarı hedef alan Özel, sistemi kendilerinin bozduğunu sonra kendilerinin de düzeltemediğini, çünkü toplumun tümünü kapsamayan, öğrenciyi dinlemeyen, öğretmeni dinlemeyen, veliyi dinlemeyen, eğitim alanında örgütlü sendikaları dinlemeyen, görmezden gelen ve sadece benim istediğime göre bir nesil yetiştirsin diyen bir iktidar olduğunu ifade etti

Etkinliğe CHP lideri Özgür Özel dışında eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, , CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve çok sayıda kişi katılım gösterdi.