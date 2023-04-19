Özgür Özel'den 7 Kasım - 1 Haziran hatırlatmalı seçim çağrısı: Cehennemin kapısını birinci turda kapatın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Eskişehir’de gençlerle buluştu.

Özel, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Gençlerin yapması gereken, cehennemin kapısını birinci turda kapatmak. Eğer aralık bırakırsanız oradaki ateş memleketi yakabilir. Biz, geçmişte de 7 Haziran’da çoğunluğu kaybedenlerin 1 Kasım’da kazanmak için neler yaptıklarını gördük. O yüzden bütün herkese, sözümüze değer veren herkese diyoruz ki cehennemin kapısını birinci turda kapatın" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, dün Eskişehir’de gençlerle bir araya geldi. Haller Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Buluşması’na, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, milletvekili adayları ve çok sayıda genç katıldı.

"ÖFKEYLE KONUŞANLARA OY VERMEYİN"

Toplantının açış konuşmasını yapan Yılmaz Büyükerşen, gençlerden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Büyükerşen, "İkinci sefer seçim yapılma ihtimali var cumhurbaşkanlığında. Ona fırsat vermeyin. Ona inanmayın. Öfkeyle konuşanlar; benim çok iyi tanıdığım, öfkesini de tanıdığım, karakterini de tanıdığım insanlar var. Bazen onların efelenmesi, sizin duygularınızı istismar edecek şekilde konuşması belki sizleri onlara doğru yönlendirebilir. Sakın ha" diye konuştu.

"TOPRAKLARIMIZ SATILDI. TARIM ÇÖKTÜ, HAYVANCILIK ÇÖKTÜ"

Yılmaz Büyükerşen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memleketin halini biliyorsunuz. Ne duruma getirildiğini çok iyi biliyorsunuz Türkiye’nin. Ekonomisi çökmüş. Mustafa Kemal Atatürk’ün arkadaşlarıyla beraber kurduğu Cumhuriyet’in 100. Yılında, Cumhuriyet’in bütün kazanımları, sanayimiz, tarımımız, her türlü yarattığımız eserler, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti olarak yarattığımız ve kısa sürede zenginleştirdiğimiz bütün varlıklarımız, bugün bakarsanız yok. Neden? Limanlarımız satıldı, sanayi mamullerini üreten fabrikalarımız satıldı. Tarım imkanlarımız satıldı. Topraklarımız satıldı. Tarım çöktü, hayvancılık çöktü. 10’a yakın ülkeyi doyuran Türkiye, bugün ne yazık ki kendisini doyurabilmek için borç karşılığında dışardan hayvan ithal ediyor. İthal ettiğimiz hayvanların yemini bile Amerika’dan ithal ediyoruz. Bunları aklınızdan çıkarmayın. Bunları en iyi bilenler sizlersiniz. Bunları sorgulayacak olan sizlersiniz.”

"HESAPLAŞMANIN YERİ SANDIK"

“Sizler, bütün ümitsizliklerinizi bertaraf edecek yeni bir Türkiye’yi kurabilmenin fırsatını yakaladınız. Üniversiteleri ne hale getirdiklerini gördünüz. Özgürlükten uzak, zenginlikten uzak, demokrasiden uzak; haktan, hukuktan, adaletten uzak günler yaşıyoruz. Ama önümüzdeki 14 Mayıs’ta sizler, sandığa gideceksiniz. Sandık son derece önemli. Hesaplaşmanın yeri sandık. Muhasebesi, 14 Mayıs’ta ortaya çıkacak. Tanımadığınız partiler çok ama her birisi ayrı telden, ayrı amaçlar, ayrı işlev peşinde koşuyor. Onun için onların ne olduğunun ayırdığına varmanızı istiyorum sizden ve cumhurbaşkanı olarak tarafsız, bilgili bir cumhurbaşkanı adayımız var. Kemal Kılıçdaroğlu var. Oyunuzu ona verin. Çeşitli siyasi hedefleri ve programları olan partiler birleştik. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan’ımız, birleştirme hünerini gösterdi, bir arada tutabilme hünerini gösterdi ve onlarla birlikte bir yola çıktılar. Bu, huruç hareketidir. Bu, bir mevcut zulmü ortadan kaldırmak, zalimlere yer vermemek… Akıllı, sağlam, sağlıklı, Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemindeki ilkelere sahip olan Cumhuriyet’imizi yeniden revize dilmiş şekilde restore edip sizlere yeni bir hayat sağlayacaklar.”

"CEHENNEMİN KAPISINI BİRİNCİ TURDA KAPATIN"

Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Bu seçim, yüzde 50 artı 1 ile alınacak seçim. 50 artı 1 ile alınabilmesi için kararsız olan gençlerin, ‘acaba ilk turda başka yere mi versem, ikinci turda böyle mi yapsam’ diyen gençlerin bu işi birinci turda bitirmeleri lazım. Açık söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan, 43’lerde filan. Kemal Bey, 48-48,5’ta. Diğer iki adayın da bir tanesi 4, bir tanesi 2 alıyor. O iki adayın bir seçim kazanamayacağı belli ama seçimin ikinci tura kalma riski var. Burada gençlerin yapması gereken, cehennemin kapısını birinci turda kapatmak. Eğer aralık bırakırsanız oradaki ateş memleketi yakabilir. Biz, geçmişte de 7 Haziran’da çoğunluğu kaybedenlerin 1 Kasım’da kazanmak için neler yaptıklarını gördük. O yüzden bütün herkese, sözümüze değer veren herkese diyoruz ki cehennemin kapısını birinci turda kapatın." (ANKA)