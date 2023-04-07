Özgür Özel AKP sıralarına gidip koltukları yokladı. AKP'lilere 'Biraz keşif yapayım' dedi

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala, TBMM'de ilginç bir olay yaşandı.

Hürriyet yazarı Selahattin Sönmez'in aktardığına göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, meclisteki AKP sıralarına giderek keşif yaptı.

AKP sıralarında yalnızca AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in olduğunu gören CHP Grup Başkanvekili Özel, yerinden kalkarak AKP milletvekillerine ayrılan bölüme geçti.

Boş sıraların arasından Genel Kurul’u bir süre izleyen Özel, daha sonra grup başkanvekillerinin oturduğu bölüme giderek AKP'liler ile sohbet etti.

"KOLTUKLAR SAĞLAM MI"

Özel'in AKP'li isimlerle aralarında geçen diyaloğunu Hürriyet'ten Selahattin Sönmez anlattı.

Sönmez, Özel'in "İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız. Hani evin içinde oturan kiracıya bile yenisi geldiğinde evi görmesine, perde ölçüsü almasına falan izin veriliyor ya nasıl olsa az kaldı, 1 gün daha buradasınız" dediğini aktardı.

"14 MAYIS’TAN SONRA BİZ BURAYA GELECEĞİZ"

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise yaptığı açıklamada "Özgür Bey bizim sıralara geldi, '14 Mayıs’tan sonra biz buraya geleceğiz, buradan bakalım nasıl görünüyor?' diyerek kürsüye yakın koltuklara geçti" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük ilgi gördü.

Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o fotoğraf: