7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel AKP sıralarına gidip koltukları yokladı. AKP'lilere 'Biraz keşif yapayım' dedi

Özgür Özel AKP sıralarına gidip koltukları yokladı. AKP'lilere 'Biraz keşif yapayım' dedi

CHP'li Özgür Özel'in meclisteki AKP sıralarına giderek, "İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız" dediği ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:04
Takip Et

CHP'li Özgür Özel'den AKP sıralarına kalite kontrol

Özgür Özel AKP sıralarına gidip koltukları yokladı. AKP'lilere 'Biraz keşif yapayım' dedi
+
Aa
-

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala, TBMM'de ilginç bir olay yaşandı. 

Hürriyet yazarı Selahattin Sönmez'in aktardığına göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, meclisteki AKP sıralarına giderek keşif yaptı.

AKP sıralarında yalnızca AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in olduğunu gören CHP Grup Başkanvekili Özel, yerinden kalkarak AKP milletvekillerine ayrılan bölüme geçti.

Boş sıraların arasından Genel Kurul’u bir süre izleyen Özel, daha sonra grup başkanvekillerinin oturduğu bölüme giderek AKP'liler ile sohbet etti.

"KOLTUKLAR SAĞLAM MI"

Özel'in AKP'li isimlerle aralarında geçen diyaloğunu Hürriyet'ten Selahattin Sönmez anlattı. 

Sönmez, Özel'in "İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız. Hani evin içinde oturan kiracıya bile yenisi geldiğinde evi görmesine, perde ölçüsü almasına falan izin veriliyor ya nasıl olsa az kaldı, 1 gün daha buradasınız" dediğini aktardı. 

"14 MAYIS’TAN SONRA BİZ BURAYA GELECEĞİZ"

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise yaptığı açıklamada "Özgür Bey bizim sıralara geldi, '14 Mayıs’tan sonra biz buraya geleceğiz, buradan bakalım nasıl görünüyor?' diyerek kürsüye yakın koltuklara geçti" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük ilgi gördü. 

Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

İşte o fotoğraf: 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
1
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
2
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
3
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
5
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Willian Arao özür diledi
6
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
7
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿YSK’den sandık kararı
﻿YSK’den sandık kararı
﻿YSK’den sandık kararı
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.