Özgür Özel’den Atatürkçü teğmenlerin ihracına tepki. 'Atatürk’e saygısızlık yapanlarla aynı cezayı almaları izah edilemez'

Kaynak: DHA
Özgür Özel’den Atatürkçü teğmenlerin ihracına tepki. 'Atatürk’e saygısızlık yapanlarla aynı cezayı almaları izah edilemez'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu’ndaki Atatürkçü teğmenlerin ihraç edilmesine tepki gösterdi. Özel, Atatürk’e saygısızlık yapanlarla bunlara itiraz edenlerin aynı cezayı almalarının izahının olamayacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda 10 Kasım’da Gazi Mustafa Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk’ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MSB'nin söz konusu kararına tepki gösterdi.

"ASLA İZAH EDİLEMEZ!"

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez."

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