Tuzla Piyade Okulu’nda yeni skandal. Atatürk’ün fotoğrafını yakasına takmayan teğmenler savunmaya gitmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Tuzla Piyade Okulu’nda yeni skandal. Atatürk’ün fotoğrafını yakasına takmayan teğmenler savunmaya gitmedi
Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen teğmenlere tepki gösteren ve ihraç edilmesi istenen dört teğmen 30’ar saniye savunma yaptı. Yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen grup ise savunma yapmaya gitmedi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesiyle başlayan skandal olayda, 7 teğmenin ihracı istendi ve disipline sevk edildi.

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesi istenen teğmenlerin ihracı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) görüşüldü.

Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmenlere tepki gösteren 4 teğmen savunmalarını yaparken, Atatürk fotoğrafını takmayan teğmen ve ona destek veren 2 teğmenin ise savunma yapmaya gitmediği ortaya çıktı.

30’AR SANİYELİK SAVUNMA

Dört teğmen 30’ar saniyelik savunma yaparken, avukatların savunması dört saat sürdü. Avukatlar, teğmenlerin yaptıkları eylemde suç unsuru olmadığını belirtti ve dosyanın bir örneğinin kendilerine verilmemesinin usulen yanlış olduğunu vurguladı.

Yüksek Disiplin Kurulu’nun 1 ay içinde, teğmenler hakkındaki kararı yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.

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TUZLA PİYADE OKULU’NDA NE YAŞANMIŞTI?

Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde bir teğmen, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmiş ve 4 teğmen buna tepki göstermişti.

Teğmenler arasındaki tartışma devam etti ve Atatürk’e yapılan saygısızlığı kabul etmeyen teğmenler, Atatürk foroğrafı takmayan teğmenlerin kaldığı 405 numaralı koğuşun kapısına Atatürk fotoğrafı astı. Daha sonra teğmenler arasında arbede yaşandı.

Arbededen sonra, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen, Tuzla Devlet Hastanesi’ne gitti ve darp raporu almak istedi. Hastanede kendisine, darp izine rastlanmadığına ilişkin bir rapor verildi. Bunun üzerine teğmen, Tuzla Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Gelişen olaylar üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı idari soruşturma başlattı. Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren 4 teğmenin ihraç edilmesi istendi. 405 numaralı koğuştaki üç teğmenin de ihracını talep edildi.

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