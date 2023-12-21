Özgür Özel'den AYM'nin Can Atalay kararına ilk yorum: Bu karara direnmek anayasal düzeni yok saymaktır

25 Nisan 2022 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Can Atalay, 14 Mayıs tarihinde TİP Milletvekili olarak Hatay’dan seçilmişti.

Milletvekili olmasının ardından dokunulmazlık kazanmasına ve Anayasa Mahkemesinin hakkında 2 defa hak ihlali kararı vermesine rağmen halen tutuklu bir şekilde cezaevinde bulunan Can Atalay için AYM bugün bir kere daha toplanarak Atalay hakkında yeni bir karar verdi.

AYM’nin toplantısında yapılan oylama sonucunda karşı oya rağmen oy çokluğu ile Can Atalay için hak ihlali kararı alındı. Kararın uygulanıp uygulanmaması için gözler yeniden Yargıtay’a çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM kararı sonrasında sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk açıklamasını paylaştı.

Özel, Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilmesini öne sürerek şu açıklamayı paylaştı:

“Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir.

Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır. Biz, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Tutuklu milletvekili Can Atalay’ın tutukluğuna edilen itirazlar Anayasa Mahkemesi tarafından haklı bulunmuş ve Atalay’ın tahliyesine karar verilmişti. Yargıtay AYM kararını tanımayıp birde üzerine AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yargı krizine dönüşen olay sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay’dan yana saf tutmuş, MHP lideri Bahçeli ise AYM’nin kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Bugün ikinci kere toplanan AYM, Can Atalay’ın yine hak ihlaline uğradığını belirtmiş ve kararın uygulanması için dosyayı mahkemeye gönderdiğini açıklamıştı.