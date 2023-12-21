AYM'den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı

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AYM'den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili için yine hak ihlali kararı verdi..

AYM, Milletvekili Can Atalay hakkında tahliye isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusu için ikinci kez görüştü.

Görüşmede 3 karşı oya rağmen ‘Hak ihlali’ kararı verildi. AYM Can Atalay’ın tahliye kararına rağmen halen tutuklu olmasına “Seçilme ve Siyasi faaliyette bulunma hakkı ihlal edildi” kararını verdi.

Gazeteci Alican Uludağ, AYM kararının ardından Can Atalay’ın tahliye kararının uygulanması için dosyanın Yargıtay’a değil, İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesine gönderileceğini ve Atalay’a 100 bin lira tazminat ödeneceğini belirtti.

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CAN ATALAY'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Can Atalay’ın avukatı olan Akçay Taşçı ise, AYM’nin bu kararı alacağını beklediklerini fakat 3 AYM üyesinin kendi kararına red vermesini şu sözlerle ifade etti: “Evet ihlal kararı çıkacağını bekliyorduk. Ama AYM kararları uygulanmasa da olur diyen AYM üyesi olacağını düşünmüyordum. Hem de üç tane. Valla helal olsun ne diyim”

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AYM KARARI

Milletvekili seçilmesine ve dokunulmazlığının bulunmasına rağmen ve AYM kararına rağmen halen tutuklu bulunan Can Atalay için AYM’nin verdiği karar şu şekilde: "Anayasa’nın 67. Maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 3 karşı oy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verilmiştir."

YARGI KRİZİ

AYM’nin bir önceki Can Atalay hakkında oy birliği ile verdiği kararın ardından Yargıtay, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yargıda kriz çıkmış ve Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına Yargıya darbe olarak nitelendirilmişti.

Devlet Bahçeli ve Erdoğan’ ise bu skandalda açık bir şekilde AYM karşısında yer almış hatta Devlet Bahçeli AYM’nin kapatılmasını dahi istemişti.

KRİZDEN SONRA BAZI AYM ÜYELERİ GERİ ADIM ATTI

Patlak veren Yargı krizi ve ülkenin Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı ortağının AYM karşısında yer almasından sonra yapılan ikinci AYM toplantısında 3 AYM üyesi bu defa Can Atalay hakkında karşı oy kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

Yargıtay 3. Dairesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına karşın Atalay'ı tahliye etmemişti. AYM kararını uygulamayan Yargıtay, AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağını açıklamış ve Türkiye söz konusu yargı krizini günlerce konuşmuştu.

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