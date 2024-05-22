'AKP ve MHP'nin baskısı kalkmadan sonuçlanması mümkün değil'. Ümit Özdağ'dan Sinan Ateş açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TELE1’de katıldığı canlı yayında Tuncay Mollaveisoğlu’nun Sorularını yanıtladı.

Sinan Ateş hakkında konuşan Özdağ, AKP’nin ve MHP’nin baskısı ortadan kalkmadan davanın sonuçlanamayacağını ifade etti.

Sinan Ateş davasıyla ilgili de konuşan Özdağ, Sinan Ateş davasının kamuoyunun vicdanını kanatan dava olduğunu, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’nı yapmış akademisyen bir genç adamın Torbacılar tarafından öldürüldüğünü, herkesin olayın nasıl olduğunu bildiğini belirtti.

"İKTİDAR BLOĞUNUN BASKISI OLDUĞU SÜRECE DAVANIN SONUÇLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

“Bu siyasal yapılanması değişmeden bu dosyanın gerçekten sonuçlandırılması da mümkün değil” diyen Özdağ, “Siyasi baskı kalksa belki ismi olan siyasiler tam aklanacak. Bulaşanlar da ceza alacaklar. Cumhuriyet Başsavcılar polisten HTS kayıtlarını alamaz. Sinan Ateş’in HTS kayıtlarını alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Özdağ, Ateş cinayetindeki siyasi baskının Saray’dan mı yoksa MHP’den mi yapıldığı sorusuna ise İktidar bloğunun ortak baskısı olduğunu, bu baskının ortadan kalkmadan da davanın sonuçlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

"SURİYELİLER TÜRKLERDEN NEREDEYSE 2 KATI DAHA FAZLA DOĞUM ORANINA SAHİP"

Erdoğan’ın nüfus artış hızı ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkında da yorum yapan Özdağ, sığınmacı sorununu da vurgulayarak, Türkiye’de 7 milyon Suriyeli olduğunu, bunun 5 milyonunun kayıtlı 2 milyonu kayıtsız olduğunu, 5.3 çocuk doğum oranı olduğunu, bundan sonra hiç Suriyeli gelmezse bile 2040 yılında sayılarının 21 milyon olacağını, bir milletin nüfusunun artması için en az 2.1 artışa ihtiyaç olduğunu, bizde bunun 1.7’ye kadar düştüğünü ve Suriyelilerin bizden 2 kat hızlı nüfus artışı yaşadığını ifade etti.

Türkiye’de 3 çocuklu Suriyeli bir ailenin 3. çocuktan itibaren ekonomik yardım aldığını hatırlatan Özdağ, Erdoğan’a seslenerek Türklerin daha fazla çocuk sahibi olması durumunda neden Türk ailelere 3 çocuktan sonra yardım yapılmadığını sorarak sitem etti.