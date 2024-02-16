Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli ikramiyesi tepkisi. 'Yazıklar olsun'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram ikramiyesini üç bin lira yapması hakkında konuştu. Özel, “Yazıklar olsun” diyerek tepkisini dile getirdi.

“17 BİN TL OLMASINI SAVUNUYORUZ”

Özel, İzmir’de ilçe örgütlerini ziyareti esnasında, Bergama halkıyla buluştu.

Özgür Özel, asgari ücretin 17 bin lira olduğuna ve hayat pahalılığına dikkat çekerken, kendilerinin 17 bin TL olması gerektiğini savunduklarını belirtti.

Özel, konuşmasını devamında, “17 bin lira yapamayız. Beş bin lira yapacağız’ diyorlardı. Az önce açıklamış üç bin lira yapmış, üç bin lira. Bu kadar yoksulluk, bu kadar enflasyon, bu kadar hayat pahalılığı varken, bir kilo et 600 lira olmuşken yapa yapa bayram ikramiyesine yaptıkları zam bin lira. Yazıklar olsun Recep Tayyip Erdoğan” diye konuştu.

“AKP ADAYI BELEDİYE’DE TOPLU İŞ GÖRÜŞMESİ YAPTI”

AKP’nin adayı Sadık Doğruer hakkında “ithal edilmiş” ve “kayyum” olduğunu niteleyen Özel, dün belediye yapılan toplu iş görüşmesine Sadık Doğruer’in katıldığını belirtti.

Özel, konuşmasının devamında, “Bugün geliyorum baktım başkan adayı değişik. Dışarıdan bir tane ithal aday getirmişler. Bergamalının seçtiği adaya sanki kayyum atamışlar gibi. Seçime 45 gün var. Dün belediyede toplu iş sözleşmesi var. HAK-İş’i çağırmışlar, sendikayı. Mevcut başkan ortada yok, AK Parti’nin dışarıdan gelen adayı toplu iş görüşmesi yapıyor. Yahu kardeşim o koltukta kimin oturacağına kimse karar veremez, Bergamalılar karar veriyor ona Bergamalılar” diye konuştu.

Özel, Erdoğan’ın bayram ikramiyesini üç bin lira yapmasına ilişkin, “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi.