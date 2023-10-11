Özgür Özel’den ‘ittifak’ çıkışı: Genel başkan değişimi beyaz sayfa açar

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararını değerlendirdi.

T24’ten Eray Görgülü’nün sorularını yanıtlayan Özel, konuya ilişkin, “CHP’de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir ve bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmaya, onlarla oturup yeniden konuşmaya olanak sağlar” dedi.

Özel, “Genel Başkan seçilmeniz durumunda İYİ Parti’nin bu kararını yeniden gözden geçirmesi için bir girişiminiz olur mu?” sorusunu, “Yeni bir sayfa bizim partide açıldı. Biz de yeni bir sayfa açalım. Geçmişte neyi doğru yaptıysak onu tekrar edelim, neyi yanlış yaptıysak ondan ders alalım demek, CHP’nin yeni genel başkanının kaçınamayacağı bir görev” sözleriyle yanıtladı.

Millet İttifakı içerisinde geçmişte yaşananlarının ittifak potansiyelini zayıflattığını kaydeden Özel, Kürt seçmenin de Zafer Partisi ile yapılan protokolden dolayı tepkili olduğunu belirterek, “Biz, Ümit Özdağ'ı İçişleri Bakanı yapmak için mi Kemal Bey'e oy verdik diye tepki gösteriyorlar” dedi.

Özel, “Millet İttifakı'na oy vermiş hiç kimse göz göre göre belediyelerin AK Parti'ye, MHP'ye bırakılmasına ya da alabileceğimiz belediyelerin onların ellerinde kalmasına rıza göstermez” ifadesini de kullandı.