Özgür Özel'den Meral Akşener'e ‘Canı sağ olsun’

Kaynak: DHA
Özgür Özel'den Meral Akşener'e ‘Canı sağ olsun’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir'de söylediği "Atatürk'ün Partisi bugün DEM'leniyor" sözlerini sorulması üzerine "Canı sağ olsun" cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultangazi'de yaptıkları miting sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Meral Akşener'in İzmir'de söylediği "Atatürk'ün Partisi bugün DEM'leniyor" sözlerine "Canı sağ olsun" yorumunda bulundu.

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun “Özgür bey, dini siyasete alt etmeye çalışan kişinin ta kendisidir” sözlerine cevap veren Özel, “İşin kötüsü bir tarafta haksızlık yapan ve torpil yapanlar var. Şu caminin imamı Diyanet-Sen üyesi, Diyanet-Sen'in 100 üyesinin 80'i 'Bu ülkede torpil var' diyor. Bu dini anlatan, dini öğretenlerin yüzde 80'i torpilin, yani liyakatsizliğin, adam kayırmanın olduğunu söylüyor" diye konuştu.

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"İSLAM DİNİNİN AYETİNİ HATIRLATINCA DA ZORLARINA GİDİYOR"

Özel, konuşmasının devamında, "Biz onlara iman ettikleri, hepimizin inandığı, İslam dininin ayetini hatırlatınca da zorlarına gidiyor. Demek ki nasıl büyük bir çürümüşlüğün içindelerse bizim bunları ifade etmemizden bile rahatsız oluyorlar.

Dini siyasete alet etmek, insanların dini duygularını kullanarak bir şey istemektir. Bizim yaptığımız, bu dini yaşayanların, yaşatanların, öğretenlerin ve ibadeti yaptıranların yüzde 80'inin bu liyakatsizlikten, bu torpilcilikten yaka silktiğini hatırlatmaktır.

Bu ayıp AK Partiye yeter, MHP'ye yeter ama bahsedilen kişinin adını anmaya bile değmez" ifadelerini kullandı.

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