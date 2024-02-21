Meral Akşener'den yaylım ateşi. Erdoğan'ın oy tehdidine sert tepki gösterdi

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Meral Akşener, gündeme dair konular hakkında sert açıklamalarda bulundu.

ÖSYM eski başkanı Ali Demir’in FETÖ’den yargılandığı davadan beraat kararı almasına sert tepki gösteren Akşener, “Bu hafta birden bire bir şey oldu ve biz bu kişinin bir anda beraat ettiğini sadece, görevini kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün ceza aldığını hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik” ifadelerini kullanarak, “Bir neslin, yalnız sorularını değil yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar ne değişti de aklanıverdi?” şeklinde konuştu.

Yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararlarının ardından her taraftan saldırı altında olduklarını ifade eden Akşener, adaylarını her açıkladıklarında ya iktidar ya ana muhalefet partisinin atak geçirdiğini belirterek, “Aylardır bir türlü durumu hazmedemediler. Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar.” şeklinde konuştu.

Geçtİğimiz günlerde Ordu’da miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğal gaz üzerinden oy açıklamasına da sert ifadeler ile yanıt veren Akşener, “Biz varsak, doğal gaz var. Biz yoksak, doğal gaz yok” Ne diyelim, Allah akıl fikir versin. Aynı ana muhalefet gibi görüyoruz ki iktidarın da, sinirler gergin, asaplar bozuk.” dedi.

Akşener’in açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

Ayrıntılar geliyor..

"21 yıl boyunca milletimizin altın terini ganimet görüp hak yediler, ama doymadılar. 21 yıl boyunca toprağımızın suyunu sıkıp rant yediler, doymadılar. 21 yıl boyunca Cumhuriyetimizin değerlerini birer birer satıp yediler, ama doymadılar.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİNİ BİZİM BASKIMIZLA VERDİLER

Hatırlarsınız; Emeklilere, bayram ikramiyesi uygulaması, ilk kez; 2018 yılında başlamıştı. İktidar onu da, bizim baskımızla; aslında, vermek zorunda kalmıştı… 2018 yılında, bin lira olan, bayram ikramiyesi; enflasyonun, hızlı artışına rağmen; 6 yıl içinde, sadece, 2 defa artırıldı; ve çıka çıka, 2000 liraya çıkartıldı. Son olarak da; önümüzdeki bayramlar için; yüzde 50 artışla, 3000 lira yapıldı.

Gelin şimdi, bir hesap yapalım: 3 bin lira, gerçekten bir artış mı, yoksa kayıp mı; gelin, birlikte bakalım… Mesela; 2018 yılında, bir emeklinin, bayram ikramiyesi; 217 dolara denk geliyordu… Bugün ise; artırılmış haliyle bile, 97 dolar ediyor… Yani, yarısından bile az. O da, bayrama kadar, dolar yerinde durursa…"

ERDOĞAN’IN SÖZLERNE YANIT: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

Sayın Erdoğan, bir seçim dönemi klasiği olarak; yine çıkıp, milletimizi, tehdit etmeye başladı… Geçtiğimiz gün Ordu’da, utanmadan çıkıp, dedi ki; “Bizim olmadığımız, bir büyükşehir belediyesi; Doğalgazı, nasıl getirecek? Biz varsak, doğal gaz var. Biz yoksak, doğal gaz yok.” Ne diyelim, Allah akıl fikir versin…

Aynı ana muhalefet gibi; Görüyoruz ki; İktidarın da, sinirler gergin; asaplar bozuk… Malum; Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Enver Yılmaz Bey’in gördüğü, büyük ilgiden ötürü; arkadaşların psikolojileri, epey bir bozulmuş. Valla hiç kusura bakmasınlar; bozmaya devam edeceğiz.

Yalnız bu vesileyle; buradan, kendisini düzeltip; bir şeyi de, hatırlatmak istiyorum:

Asıl, millet varsa, sen varsın; millet yoksa, sen de yoksun, Sayın Erdoğan! Dolayısıyla, senin yokluğunda; ne Ordu, ne de Ordulu kardeşlerim, emin ol, hiçbir şey kaybetmez!

FETÖ’DEN BERAAT EDEN ALİ DEMİR HAKKINDA SERT SÖZLER

2020 yılında, bir rezalet ortaya çıkmıştı. Düzenlenen bilirkişi raporuyla; ÖSYM’nin, 2010 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği, tüm sınavların; sorularının sızdırıldığı tespit edilmişti. Bunun sonucunda ise; dönemin ÖSYM Başkanı, Ali Demir; “FETÖ üyeliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla; 18 yıl 6 ay hapis istemiyle, tutuklanmıştı.

Bu hafta ise; birden bire, bir şey oldu. Ve biz, bu kişinin, bir anda, beraat ettiğini; sadece, görevini kötüye kullanma suçundan; 1 yıl 15 gün ceza aldığını; hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik… Rezalete bakar mısınız?…

Şimdi buradan, sormak istiyorum: Hayırdır muhteremler, ne değişti? Bir neslin, yalnız sorularını değil; yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar; ne değişti de, aklanıverdi?

Bilirkişi raporu ortadayken; bu kişi, soruların çalınmasından, ne oldu da, aklandı? Başında bulunduğu kurumun; FETÖ’ye çalışmasından, ne oldu da aklandı? 5 yıl boyunca, gençlerin geleceğiyle oynanmasından; ne oldu da aklandı?

Değerli arkadaşlarım; Burada asıl yapılmak istenen ne, biliyor musunuz? Her zaman yaptıkları gibi; ucu kendilerine dokunan, bir meseleyi daha sulandırmak. Yapılan aslında, Ali Demir’i aklamak değil; Suçun, cinsini değiştirip; olayın üzerini örtmek.

Yani; İşlenen suçu; bir terör örgütünün; devletimizin, tüm kurumlarına sızmasına, yol vermek olarak değil; Ak Parti’nin, alışık olduğu; “akraba kayırmak”; veya, “eşine ihale vermek” gibi; “görevini kötüye kullanma” suçu olarak gösterip; 1 yıl 15 gün ceza vererek; meseleyi, oldu bittiye getirip, kapatmak…

Biz de, bu kepazelik vesileyle, öğrenmiş olduk ki; Ülkemizde, gençlerin, 5 yılını çalmanın cezası; 1 yıl 15 gün ediyormuş. FETÖ’nün, devlet kurumlarına sızmasına; yardım ve yataklık etmenin cezası; 1 yıl 15 gün ediyormuş. Milletin hakkına girmenin; Emeğini çalmanın; Ahını almanın cezası; 1 yıl 15 gün ediyormuş! Yuh olsun, yazıklar olsun! Ama ben, şimdiden söyleyeyim. O yüzden, herkes iyi bilsin ki; Onlar unutsa da; biz unutmayacağız! Onlar unutturmaya çalışsa da; biz unutturmayacağız! Onlar affetse de; biz asla affetmeyeceğiz! Milletimiz, asla affetmeyecek! Bu vatanın şerefli evlatları, asla affetmeyecek!

ERDOĞAN’IN MISIR ZİYARETİ: ALLAH MUHABBETLERİNİ ARTIRSIN

Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta, Sayın Erdoğan; tam 12 yıl sonra, Mısır’a gitti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle buluştu. 2022 Dünya Kupası’nda, Katar’da yakaladıkları, derin muhabbeti; bu sefer de, sıcak bir görüşmeyle taçlandırdılar. Ne diyelim? Allah muhabbetlerini artırsın.

Biz, İYİ Parti olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, çıkarları doğrultusunda; Mısır’la ilişkilerimizin, iyileştirilmesinden; ancak ve ancak, memnun oluruz.

Ama bazı soruları da, sormamız gerekiyor: Madem bu ilişkiler, hiçbir şey olmadan, kendi kendine iyileşecekti; O zaman ülkemiz, neden 11 yıl kaybetti? Madem; “katil Sisi”, “kardeşim Sisi” oluverecekti; O zaman; Doğu Akdeniz’de elimiz, neden zayıflatıldı? Mısır’la Yunanistan’ın anlaşmasına, neden alan açıldı? Madem; İhvancılar, bir kenara itilecekti; Rabia da, böylesine kolay unutulacaktı; O zaman, Mavi Vatan’daki çıkarlarımız; neden tehlikeye atıldı? Aslında, bu soruların cevapları, herkesin malumu…

Ülkemiz, tüm bu zararı; Sayın Erdoğan’ın, şahsi tercihleri, dostluk ilişkileri; yani aslında, paşa gönlü öyle istediği için yaşadı. Bu kadar basit.

“HAKKIMIZDA AHKAM KESEN KESENE”

İYİ Parti olarak, öyle bir dönemden geçiyoruz ki; Hakkımızda, ahkam kesen kesene…

Çamur atan atana… Parmak sallayan sallayana… Biliyorsunuz, tüm bu kuru gürültünün, sebebi de; Biz bu kararımızı açıklayalı, aylar oldu. Ama, ne hikmetse; ne zaman, yeni bir adayımızı açıklasak; ya iktidar, ya da ana muhalefet; her defasında, atak geçiriyor.

Aylardır, bir türlü, durumu hazmedemediler. Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar…

ŞEVKİ YILMAZ’A: ATATÜRK’ÜMÜZE BEDDUA EDEN SOYSUZLARA

Sırf oy almak için; Birinin; Atatürk’ümüze, beddua eden soysuzlara; diğerinin de; Cumhuriyetimizi, 100 yıllık zulüm gören, terör şakşakçılarına; şirinlik yapma yarışına tutuştuğu; kirli bir orta oyunun tam ortasındayız!

“ŞUNUN ŞURASINDA SADECE 39 GÜN KALDI”

Artık İYİ parti var: Bu muhteremler; şimdiye kadar; birbirlerine düşman gözüküp; milletimizi, birbirinin karşısına dikerek; kolay oy almaya, çok alıştılar. Şimdiye kadar; Korkutup, değerlerini istismar edip, kendilerine mecbur bırakarak; Seçmeni, sandıktaki keklik görmeye, çok alıştılar.

Şimdiye kadar; Aynı zihniyeti, aynı yöntemleri, aynı söylemleri; birbirinden farklıymış gibi pazarlayarak; koltuklarını korumaya, çok alıştılar. Ama artık; bu konforlu, “edi büdü siyasetine” dur diyen; siyasete yeniden, rekabeti getiren; İYİ Parti var!

Şunun şurasında, sadece 39 gün kaldı… 31 Mart’ta, sonuçları hep birlikte göreceğiz!

Edileri de; Büdüleri de; gizliden, açıktan, ortaklık yaptıkları, “kırpıkları” da; sandığa gömeceğiz.

İstedikleri kadar, para harcasınlar; İstediklerini, satın alsınlar; Evelallah, sandıkları satın alamadıklarını; millet iradesine, paralarının geçmediğini; 31 Mart’ta, hepsine göstereceğiz!