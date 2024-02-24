Akşener seçim beyannamesini açıkladı

Ömer Murat Zor / Mehmet Pamukçu / Demet Sirkeci / Mehmet Güneş / Yeniçağ Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin belediye başkan adaylarını ve yerel seçim bildirgesini tanıttığı toplantıda konuştu.

Meral Akşener, ATO Kongre Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Başından beri milletimizin susturulan sesine kulak vermek için, özgürlüğe vurulan zincirleri kırmak için yanımdasınız. Bütün zorbalığa, baskıya, engelleme girişimine rağmen yanımdasınız. İyi ki yanımdasınız.

Bugüne kadar bizi yıldırmak için tehdit ettiler, baskı yaptılar. Bizi güçsüzleştirmek için iftira attılar, dedikodu yaptılar. Bugüne kadar hiçbir şey, hiçbir zaman başarılı olmadı. Her türlü oyunu, hileyi boşa çıkardık. Biz hala buradayız.

“BİZ OY İÇİN...”

Bize hakaret ederek, yalan söyleyerek, iftira atarak milletimizle aramızı açamazlar. Bize sansür uygulayarak, operasyon yaparak Türkiye'nin iyi ve cesur insanlarını sindiremezler. Biz milletimizi oy için birbirine kırdıranlara benzemeyiz. Biz oy için milletin hakkını yiyenlere de benzemeyiz. Biz oy için Cumhuriyet düşmanlarıyla anlaşma arayanlar gibi olmayız. Milletimize ihanet edenlerle arkadaşlık yapmayız. Atatürk'e lanet okuyanlarla el ele yürümeyiz.

Türk siyaseti bugün birbirinin karşıtı gibi görünenlerin birbirinin kopyası olduğu çıkmazında ilerliyor.

Birbirine söz yetiştirenlerin birbirleri sayesinde ayakta durduğu kavga sahnesinde sürüyor. Birbirine düşman olanların, varlıklarını birbirine borçlu olduğu salıncak düzenine mahkum ediliyor.

“İTTİFAK SİSTEMİNE SON VERECEĞİZ”

Milletimizin iradesini yok sayan ittifak sistemi adlı siyaset düzlemi ülkemizi tutsak etti. Bu çarpık sistem siyaseti de çarpıttı. Bu sistemde siyaset de milletin seçimine engel oldu. Bu sistemde milletin oylarını gasp edenlerin yolunu açtı. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin yarattığı bu düzlemde iktidarla ana muhalefet Türkiye'nin yıllarını keyifle harcamanın peşindeler. İYİ Parti olarak bu çarpık sisteme son vereceğiz, bugün de aynı kararlılıkla duruyoruz.

İttifak sistemine de dayatılan siyasete de son vereceğiz. Özgür ve bağımsız bir siyaset sunuyoruz. Kutuplaşmanın rahatlığını yaşayanları rahatsız ediyoruz. İşi kamplar arası sayım yapmaya döndürenleri rahatsız ediyoruz. Sorumsuzluklarının ağır sonuçları olsun istemeyenleri rahatsız ediyoruz. Rahatsız ettiğimiz için mutluyuz.

“MECBUR DEĞİLSİNİZ”

Siyaseti milletin sorunlarıyla ilgileneceğiz. Soframızdan pay almak isteyenlere, geleceğimizi karartanlara, maneviyatımızı istismar edenlere mecbur değilsiniz. Atatürk'ün emanetini bozanlara, Cumhuriyetimizi çökertenlere mecbur değilsiniz.

Biz bu yola çıkarken milletimize bir söz verdik. Sesi duyulmayanların sesi olacağımıza söz verdik. Dilsiz şeytanlar gibi davranmayacağımıza, milletimizin hakkını savunacağımıza söz verdik. Tüm baskıları kaldıracağımıza, özgürlüğün koruyucusu olacağımıza söz verdik.

“BİRİNCİ TEMEL SORUN YOKSULLUK”

Milletimizin karşılaştığı 4 temel soruna nasıl çözümler getireceğimizi anlatacağım. Birinci temel sorun yoksulluk. Bugün milletimiz artan yoksulluk kıskacıyla mücadele ediyor. İYİ Parti olarak, şehirlerimizde yoksullukla savaşmanın merkezine gençleri, kadınları, çocukları ve emeklileri koyuyoruz. Yurt olanakları sağlayacağız. Hiçbir gencin KYK borcu sıkıntısı yaşamaması için sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerin borçlarını biz ödeyeceğiz. Belediyelerimizdeki okullarda sabah ve öğlen ücretsiz yemek imkanı sağlayacağız. Kadın girişimciler vasıtasıyla temin edeceğiz. Kadın destek merkezleriyle her konuda kadınların yanlarında olacağız. Emeklilerimiz için gelirlerine katkılar sunacağız.

"BELEDİYELERDE TABELA DÜZENİ SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye'yi kaçak ve sığınmacı akınına uğrattılar. Milli Göç Doktrinimizle bu sorunu çözmek için belediyelerden başlayacağız. Tabelalarda birlik ve düzen sağlayacağız. Kent güzelliğini koruyacak, yabancı tabelaları kaldıracağız.

Kentlerimiz ve nüfusumuz bizimdir, bunun için kimseye minnet etmeyeceğiz. İYİ Parti olarak kaçak ve sığınmacıların minyatür Suriyeler kurmasına göz yummayacağız.

Belediyelerimizde imar planlarını yenileyip hemen hayata geçireceğiz. Kaçak ve sığınmacı mahallelerinde kentsel dönüşüm yapacağız.

"KENTLERİMİZİ DEPREME HAZIRLAYACAĞIZ"

Deprem bizim gerçeğimiz. Büyük bir tehlike altındayız. Uzmanlar İstanbul depremine dikkat çekiyor. İstanbul'da bir felaket olursa Türkiye ve ekonomisi çöker. Ama yöneticiler önlem almıyor, depremi unutmaya çalışıyor. Depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu görüyoruz.

Geçen yıl yaşadığımız acı hala taze iken depremi ciddiye almayanlar var. Üçüncü sorun deprem karşısındaki vurdumduymazlık, yetersizlik ve ihmal olacak. Şehirlerimizi güvenli yapacağız.

Şehirlerimizi fiziksel ve toplumsal olarak güçlendireceğiz. Binaları sağlamlaştıracağız. Arazi ve yer seçimlerine dikkat edeceğiz. Kamu binalarının denetimlerini artıracağız. Konutlarda yatay mimariyi yaygınlaştıracağız.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RANTÇILARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Dördüncü sorun şehirlerimizi sömüren rantiye yönetimi. Kentsel dönüşümü rant için değil, halk için yapacağız. Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Rantçı ve fırsatçıların oyununu bozacağız. Belediyelerimizde yeşili yok etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Ormanlarımızı koruyacağız.